Vești bune pentru români. Cine beneficiază de eliberarea gratuită a permisului auto

Înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție sunt deschise până pe 27 ianuarie 2026 și îi vizează pe tinerii cu vârste între 18-25 de ani din medii defavorizate, potrivit spynews.ro.

Proiectul acoperă integral costurile școlii de șoferi pentru categoriile B, C și D, precum și pentru vehicule speciale – tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie. Inițiativa se adresează în special tinerilor aflați la început de carieră și pentru care permisul este esențial în obținerea unui loc de muncă.

Cine poate aplica și ce condiții trebuie îndeplinite

- Elevii și absolvenții de liceu, școală profesională sau gimnaziu, născuți între 27 noiembrie 2000 și 27 noiembrie 2007.

- Tinerii care au nevoie de permis pentru angajare, categorie suplimentară sau atestat profesional, dar nu dispun de resurse financiare.

- Vârsta minimă pentru categoriile D și DE este de 21 de ani.

Cererea de înscriere se depune online pe site-ul Fundației Pentru Comunitate (fundatiapentrcomunitate.ro), sau prin poștă, cu dosar complet.

Programul a sprijinit deja mii de tineri, facilitând integrarea lor pe piața muncii.