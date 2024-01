Vești bune pentru șoferi. Ce mașini nu vor mai avea nevoie de ITP

"Astăzi, 9 ianuarie 2024, Ministerul Transporturilor a inițiat procedura de consultare publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu privire la proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier.

I. Modificările prevăzute în proiectul de act normativ vizează:

- clarificarea faptului că vehiculele lente sunt exceptate de la inspecția tehnică periodică; a fost avut în vedere faptul că viteza maximă constructivă a acestor vehicule este de până la 25 km/h, existând precedentul exceptării de la inspecția tehnică periodică a maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h; având în vedere viteza redusă de circulație și numărul foarte redus al acestor autovehicule, se apreciază că această exceptare nu va avea efecte negative semnificative asupra siguranței rutiere;

- clarificarea faptului că o periodicitate la inspecția tehnică periodică de 6 luni se aplică tuturor autovehiculelor care desfășoară activitatea de RENT CAR, deci atât autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de închiriere, cât și autovehiculelor utilizate pentru serviciul de închiriere; prin această modificare se asigură faptul că și autovehiculele închiriate fără conducător auto vor fi inspectate la un interval adecvat, ceea ce va avea efecte pozitive asupra siguranței rutiere.

II. - clarificarea dispozițiilor art. 67 în ceea ce privește componenta comisiei de examinare, in sensul ca este necesara precizarea ca acesta se refera la comisia de examinare teoretică, in cazul examinării practice caracteristicile constructive nepermițând decât prezenta unei singure persoane in cabina vehiculului, fiind astfel respectate si dispozițiile privind circulația acestor vehicule pe drumurile publice.

- pentru a asigura o bună aplicare a legislației, în acest sens au fost modificate si completate dispozițiile art. 67

III. – eliberarea ecusoanelor de către operatorul platformei digitale

-corelarea prevederilor privind deținerea și afișarea ecusoanelor"

