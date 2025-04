O echipă de la Salvamont Braşov participă la acţiunea de căutare a pompierului căzut în lacul Siriu

Potrivit Dispeceratului Naţional Salvamont, echipa de la Braşov are la dispoziţie şi o dronă cu termoviziune.



Intervenţia are loc după ce, vineri, în lacul de acumulare de la Siriu s-a răsturnat o hidrobicicletă cu trei persoane, incident în urma căruia un pompier aflat în timpul liber este dat dispărut.



Zona în care s-a produs evenimentul are o adâncime de aproximativ 50 de metri, ceea ce impune condiţii dificile de intervenţie, agravate şi de temperatura scăzută a apei, se precizează pe pagina de Facebook a Salvamont România.



La acţiunea de căutare participă şi scafandri din cadrul ISU, specializaţi în misiuni subacvatice.



Salvamont Braşov intervine în sprijinul autorităţilor responsabile, punând la dispoziţie mijloace tehnice specifice şi personal calificat, în vederea eficientizării căutărilor în mediul submersibil.

