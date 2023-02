Parlamentul European a votat! Vânzările de mașini pe carburanți, interzise din 2035

Eurodeputații au aprobat acordul privind revizuirea standardelor de performanţă pentru emisiile de CO2 pentru autoturismele şi camionetele noi.

Obiectivul este reducerea la zero a emisiilor de CO2 pentru autoturismele şi vehiculele utilitare uşoare noi până în 2035. Țintele intermediare de reducere a emisiilor pentru 2030 au fost stabilite la 55% pentru autoturisme şi 50% pentru camionete.

"Regulamentul încurajează producţia de vehicule cu emisii scăzute sau zero. El cuprinde o revizuire ambiţioasă a obiectivelor pentru 2030 şi un obiectiv de emisii zero pentru 2035, care este esenţial pentru a putea realiza neutralitatea climatică până în 2050. Obiectivele oferă claritate industriei auto şi stimulează inovaţia şi investiţiile în cazul producătorilor de maşini. Consumatorii vor putea cumpăra şi conduce mai ieftin maşinile cu emisii zero, iar o piaţă la mâna a doua va apărea mai rapid. Astfel, condusul sustenabil va deveni accesibil tuturor", spune raportorul european Jan Huitema.

Cu toate acestea, există o excepție pentru producția mică, respectiv 1.000-10.000 de autoturisme noi/an și 1.000-22.000 de camionete noi/an. Producătorii pot obține astfel o derogare până la sfârșitul anului 2035.

Din anul 2025, CE va publica un raport la doi ani care evaluează progresele din industrie.

Urmează aprobarea textului de Consiliul European și publicarea în Jurnalul Oficial al UE.