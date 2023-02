Finaliștii World Car

Lista include nume ca Alfa Romeo Tonale, BMW Seria 2 Coupe, BMW X1/iX1, Honda HR-V/ZR-V, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro, Mazda CX-60, Mercedes-Benz Clasa C, Nissan Ariya și Nissan Z. Există o categorie separată, cea la World Electric Vehicle, unde se luptă BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV și Lucid Air. Pe noul BMW Seria 7/i7 îl regăsim și în categoria World Luxury Car. Aici, nava amiral din Munchen se va lupta cu Genesis G90, Land Rover Range Rover, Land Rover Range Rover Sport și Lucid Air. La World Urban Car titlul este disputat de Citroen C3, Ora Funky Cat și Volkswagen Tiago, iar Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover, Lucid Air și Nissan Z se bat pentru World Car Design of the Year. Furioasele din acest an sunt BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS și Toyota GR Corolla.