Analiștii financiari prognozează euro peste 5 lei în 6 luni și o inflație de 9,5% peste 12 luni

“Pe fondul anticipațiilor de încetinire puternică a economiei globale, indicatorul de încredere macroeconomică a înregistrat o scădere semnificativă, evoluție în concordanță cu scăderea la minime istorice a indicatorilor de încredere la nivel global. Anticipatiile inflaționiste au continuat să scadă indicând posibilitatea că rată inflației să scadă sub 10% începând cu luna octombrie 2023”, spune Adrian Codirlașu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut la valoarea de 34,7 puncte. Această situație s-a datorat scăderii, cu 12,5 puncte a componenței de anticipații și cu 8 puncte a componenței de condiții curente. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a scăzut, ajungând la o valoare medie de 9,59%.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 81% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0117 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0797 lei pentru un euro. Ambele valori anticipate înregistrează o majorare față de exercițiul din luna august.

Este de remacat faptul că în jur de 72% dintre participanții la sondaj anticipează scăderea prețurilor proprietăților rezidențiale din marile orașe, în timp ce 78% dintre participanți (valoare maximă de la inițierea sondajului) consideră aceste prețuri supraevaluate.

Valoarea medie a anticipațiilor pentru deficitul bugetului de stat pentru anul 2022 a scăzut la 6,1%. Evoluția anticipată, în termeni reali a PIB în anul 2022 a scăzut ușor la 4,0%.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 11 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condițiile curente - referitoare la mediul de afaceri și piață muncii, precum și anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie. Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rată inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

(sursa: Mediafax)