Aurul de la Certej a fost cumpărat de Varvara Development Group Ltd.

Valoarea tranzacției a fost de 30 de milioane de dolari americani, a scris pe site-ul său societatea de avocați DLA Piper Canada care a acordat asistența juridică în această tranzacție. Varvara și Eldorado au încheiat anterior un acord definitiv de cumpărare de acțiuni, prin care Varvare urma să achiziționeze proiectul aurifer și toate activele aferente pe 14 mai 2025. Eldorado Gold Corporation (Eldorado) este un important producător canadian de aur, cu operațiuni miniere, de dezvoltare și explorare în Turcia, Canada și Grecia.

Intenția companiei de a se retrage din proiectul Certej a apărut acum câțiva ani, după ce proiectul fusese blocat definitiv în instanța de judecată, prin anularea PUZ-ului, care făcuse imposibilă emiterea de autorizații de construire pentru mina de aur preconizată acolo de Eldorado Gold. La sfârșitul anului trecut, Deva Gold, compania înființată de Varvara Development Group Ltd. pentru exploatarea aurului de la Certej, a anunțat că a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara proiectul unui nou PUZ pentru proiectul „Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej”, după ce vechiul PUZ a fost anulat în justiție după un proces deschis de organizații pentru protecția mediului.

Pentru că licența de exploatare nu a fost prelungită, Deva Gold a dat recent în judecată Guvernul României și Agenția Națională de Reglementare în domeniul Minier pentru a obține prelungirea ei. Producția fizică, în cazul zăcământului auro-argentifer Certej din perimetrul de exploatare Certej, județul Hunedoara, a fost estimată la 9 miliarde de lei, potrivit studiului de fezabilitate realizat de Deva Gold pentru începerea exploatării de aici. Masa minieră propusă a se exploata într-o perioadă de 10 ani este de 109 milioane de tone, din care steril 81 de milioane de tone și masa utilă de 28 de milioane de tone. Capacitatea de producție ar urma să fie de până la 3 milioane de tone de minereu anual.