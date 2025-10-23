Leul s-a apreciat, joi, în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3826 lei, mai puţin cu 0,09 bani (-0,02%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3835 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4929 lei, în scădere cu 1,25 bani (-0,22%), faţă de 5,5054 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit, joi, până la valoarea de 580,0143 lei, de la 572,5594 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES