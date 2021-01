Business cu momente unice

Pandemia de coronavirus a pus mari piedici industriei de evenimente din România, dar nu a reușit să-i împiedice de tot pe cei îndrăgostiți să-și unească destinele. Organizatorii de nunți s-au adaptat rapid situației şi preferințelor românilor, care s-au schimbat în această perioadă. Iar când vine vorba de a ieși din tipare, un consultant avizat poate transforma un vis în realitate.

Mădălina Oancea a intrat în domeniul organizării de evenimente private în studenție. Un film vizionat într-o seară i-a stârnit curiozitatea ce avea să-i croiască un nou drum. “Ideea mi-a venit undeva în 2014, când intrasem în ultimul an de masterat la Facultatea de Litere a Universității din București și căutam o temă pentru lucrarea mea de disertație, care să mă captiveze și la care să lucrez cu drag, nu de nevoie, principiu pe care l-am aplicat constant de atunci în tot ceea ce am întreprins și în ceea ce înseamnă acum brand-ul meu personal în industria organizării de evenimente private. O să sune amuzant, dar este cât se poate de real, ideea de a aborda industria organizării de nunți mi-a venit uitându-mă la filmul “The wedding planner” cu Jennifer Lopez și Matthew McConaughey în rolurile principale. Apoi, curioasă fiind, am studiat segmentul acesta de piață de servicii în România, moment când am realizat că, la noi, este o industrie încă tânără. Cu toate acestea, am ales să o studiez aprofundat, astfel că mi-am stabilit tema lucrării de disertație ca fiind concentrată pe modalități de promovare a brand-ului personal în industria de wedding planning”, povestește Mădălina.

A învăţat de la profesionişti

A fost atât de captivată de domeniu, încât a decis să și aplice ceea ce a învățat. “Am lucrat o perioadă pentru o locație de evenimente de lux, unde am învățat enorm, și, de asemenea, am ajutat în procesul de organizare un wedding planner independent, deja lansat pe piață cu ani buni înainte, alături de care mi-am făcut o idee mult mai conturată despre ce presupune un astfel de business”, ne spune Mădălina.

Am avut curajul și avântul specifice unui tânăr care vrea să schimbe ceva, să facă o diferență, să iasă din tipare.

Mădălina Oancea, wedding planner

O afacere cu emoții

Organizarea nunții perfecte implică, uneori, eforturi copleșitoare pentru miri. Wedding planner-ul vine în ajutorul lor, preluând întreaga sarcină, iar cel mai important aspect este conexiunea care se formează între client și consultant. “Eu, personal, am o abordare profesionistă, dar în același timp prietenoasă, o abordare care să ofere siguranța unei investiții excelente în termenii unor discuțiii, totuși, ca între prieteni. Pentru mine e foarte important ca toți cei care m-au ales să se simtă confortabil să îmi spună orice își doresc de la marele eveniment, fără să le impun anumite granițe, orice îi deranjează, fără să îi fac să se simtă vinovați pentru asta. Sinceritatea, pentru mine, este înainte de orice, altfel nu pot veni în întâmpinarea nevoilor lor așa cum se cuvine. Feedback-ul mirilor cu care am lucrat a fost fără excepție axat tocmai pe această idee, și anume că nu au simțit că au organizat o nuntă, ci au simțit, mai degrabă, că discută ca între prieteni, iar lucrurile s-au întâmplat întocmai precum și-au dorit”, spune Mădălina Oancea. Serviciile oferite de wedding planner clienților diferă în funcție de specificul evenimentului, dar și de nivelul de implicare. „Pot primi un pachet de servicii complete de organizare și coordonare a evenimentului, acesta fiind preferatul mirilor, în general, pentru relaxarea pe care le-o oferă”, spune antreprenoarea.

Lansarea în afaceri nu a fost scumpă

Suma necesară investiției într-un astfel de business nu a fost foarte mare, spune antreprenoarea. „Concret, au fost cheltuielile legate de înființarea propriu-zisă a firmei și apoi cele necesare pentru partea de marketing și PR, activități de care m-am ocupat personal (mai putin construirea propriu-zisă a site-ului, de care s-a ocupat un IT-ist). Suma inițială a fost undeva între 2.000 și 2.500 euro. Cifra de afaceri în acest domeniu nu este una care, la finalul anului fiscal, să te îmbogățească, însă îți poate asigura un trai bun, ba chiar îți permite mici capricii”, ne spune Mădălina.

Criza sanitară a dat planurile peste cap

Restricțiile impuse de autorități în perioada de lockdown au dat peste cap planurile multor români care aveau nunți programate. S-au pierdut bani, s-au reziliat sau modificat contracte, impactul fiind simțit de ambele părți. “Evident că impactul financiar a fost simțitor, dat fiind faptul că astfel de adunări au fost în mod clar interzise, însă am simțit, inclusiv, un impact psihologic asupra mirilor cu care lucrez. Când știi că urmează să ai nunta, îți faci planuri, vizualizezi momentul când vei îmbrăca rochia albă și costumul de mire și vei păși către altar, e totul pus la punct în cel mai mic detaliu și apoi evenimentul se anulează brusc, fără să te aștepți la asta, ai un prag psihologic delicat și destul de greu de acceptat. Am încercat să fac cât mai ușoară această tranziție pentru clienții mei, cu tot ce a însemnat ea, inclusiv să îi liniștesc din punct de vedere psihic pe viitorii miri. Ca soluții practice, deoarece la momentul declanșării pandemiei aproape toate evenimentele în curs pentru 2020 erau în proporție de 90% organizate, am mărit avansurile la mai mult de jumătate din suma totală, cu acordul clienților, bineînțeles. De asemenea, am redus cât s-a putut de mult cheltuielile (inclusiv de deplasare, mutându-mi cea mai mare parte dintre întâlniri în online), faptul că a trebuit să stau mai mult acasă ajutându-mă, destul de mult, în acest sens”, ne spune tânăra antreprenoare.

Optimismul nu moare

După amânările din acest an, în 2021 se întrevede revenirea industriei de evenimente. “Va fi un an plin pentru organizatori și foarte aglomerat pentru furnizorii de servicii conexe, așa că trebuie să ne pregătim temeinic în acest sens cu toții, pentru a putea face față provocărilor ce urmează. Mirii și nu numai vor intra în noul an și își vor desfășura evenimentele după o așteptare îndelungată, ceea ce le va spori entuziasmul, cheful și energia, așa că noi, profesioniștii din domeniu, trebuie să venim în întâmpinarea nevoilor lor ca atare”, mai spune weddind planner-ul. La serviciile Mădălinei apelează fie persoane care locuiesc în străinătate și sunt în imposibilitatea fizică de a se ocupa de organizarea nunții lor în România, fie cei foarte ocupați din punct de vedere profesional, cărora timpul nu le permite să se dedice întru totul organizării.

Ce tip de nuntă e la modă

Tendințele în domeniul organizării de nunți sunt în schimbare și tot mai mulți tineri aleg să transpună tradițiile în evenimente personalizate. “Locațiile clasice (de tipul restaurant, ballroom) nu mai sunt în topul preferințelor, ci se caută, mai degrabă, neconvenționalul (precum chalet-urile) sau cadrul natural (evenimentele în aer liber), care, deși pot fi ușor riscante, ele pot totuși găzdui evenimente absolut superbe. Ușor ușor, se iese puțin din linia clasică și în ceea ce privește designul sau elementele definitorii ale unui astfel de eveniment, mirii își doresc tot mai des ca evenimentul să îi reprezinte la nivel personal, să spună o poveste despre ei și despre istoria lor împreună, să nu fie doar o simplă petrecere”, mai spune Mădălina Oancea. Pentru 2021, tânăra antreprenoare lucrează deja la un proiect nou. “Vreau ca și cei care pornesc pe acest drum fără ajutor specializat să primească anumite răspunsuri, care le-ar putea facilita procesul de organizare, care nu este ușor. Nu vreau să dau foarte mult din casă momentan, însă ce este sigur este că va fi un ajutor binevenit pentru viitorii miri”, ni se destăinuie Mădălina.

„Când lucrezi cu emoțiile oamenilor în felul în care o fac wedding plannerii, când împarți momente și planuri cu ei, nu ai cum să nu te apropii sufletește. Nunta este, totuși, un prag în viața lor la care tu ești acolo și îi ajuți să îl treacă, și asta te face imposibil de uitat. Suntem printre norocoșii imposibil de uitat.

Mădălina Oancea, wedding planner