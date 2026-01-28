10 oferte pentru construirea șoselei ocolitoare a orașului Vaslui

Lucrările au o valoare estimată la 593 milioane de lei (circa 119 milioane de euro, fără TVA) și o durată de implementare prevăzută la 36 de luni. Cele 10 oferte au intrat în etapa de evaluare, termenul-limită fiind stabilit la data de 26 februarie 2026, ora 18:00.

Varianta ocolitoare va avea o lungime de 18 km, iar pe traseul acesteia se vor regăsi 9 lucrări de artă (poduri, pasaje), 6 intersecții la nivel de tip giratoriu și două parcări de scurtă durată.

Studiul de fezabilitate al proiectului a fost elaborat de compania Eurocerad International, ca proiectant general.

Ofertele vor fi departajate pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț, componenta financiară având o pondere de 40% în punctajul total, iar cea tehnică de 60%.

Tabloul complet al participanților la licitație



1. Ness Proiect Europe, având ca subcontractanți/ terți companiile Tehnostrade, DP Proiect, Prometer M&G, Thot Technology, Aquacon Proiect, Joneq Design & Consult, Proiect-Construct Regiunea Transilvania și Soragmin;



2. Asocierea Îndemânarea Prodcom (lider) - Coni - CML.ro - Gott Strasse, având ca subcontractanți și/ sau terți companiile RC Geoproiect, CP Med Laboratory, Danavi, Degal Construct 88, Complex Muzeal Bistrița-Năsăud, Electro-Ursa Servcom, Dianova Instal, Condor Păduraru, Elcrirom Concept, 4C Project Consulting și Construct CDP;



3. Asocierea Danlin XXL (lider) - Intertranscom Impex - Viacons Rutier - Evropeiski Patishta, având ca subcontractanți și/ sau terți companiile Pirotehnic OSB, Dragoș Invest, Alcro Trade, Artera Proiect, Damiena, Build Instal Electric, Via Design, Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui și Terra Silva;



4. Asocierea Construcții Erbașu (lider) - Eky-Sam - Conest SA, având ca terți și/ sau subcontractanți companiile Váhostav a.s., Simpa Consult, Erbașu Total Construct și SSF-RO;



5. Asocierea Bog’Art (lider) - Construcții General Mediterranea - Straco Holding, având ca terți și/ sau subcontractanți companiile Feza Taahhut AȘ, VAMS Ingegneria, Geohidroconsult, Incons, EPC - Consultanță de Mediu, Danavi, Terra Silva, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Socot, Pegasus Engineering și Vertatel International;



6. Asocierea Nomis 2003 (lider) - Electrogrup, având ca terți și/ sau subcontractanți companiile Like Consulting, Protelco, Akkord Industry Construction Investment Corporation, Maqro Construction LLC, Sixense Solutions, Dewatering & Silent Piling, IPG Road Design Consulting, Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui, Limsilva Forest și Pirotehnic OSB;



7. Asocierea Swietelsky Construct (lider) - Viarom Construct - Swietelsky Magyarorszag Kft, având ca terți și/ sau subcontractanți companiile VAMS Ingegneria, Züblin Romania, Mondev Real Estate, Drumserv, Mercurion, Pegasus Engineering, Swietelsky AG, Vertatel International, Danavi, Muzeul Olteniei Craiova și Steerforth Consult;



8. Asocierea Concelex (lider) - X-Way Infrastructure - Avtomagistrali - "Patstroy VDH" EAD - Dimex-2000 Company, având ca terți și/ sau subcontractanți companiile Pegasus Engineering, VAMS Ingegneria și Incons;



9. Asocierea Frasinul (lider) - Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi - Bitumina GmbH Bulgaria EOOD - Infra Expert AD, având ca terți și/ sau subcontractanți companiile Complex Muzeal Bistrița-Năsăud, Vertatel International, Danavi, Costin și Vlad Birou de Proiectare, Someș-Top-Grup și Studio Corona SRL Civil Engineering;



10. Asocierea Far Foundation (lider) - Eurocogen Dâmbovița - Automagistral-Pivden, având ca terți și/ sau subcontractanți companiile Proiect-Construct Regiunea Transilvania, Roads Design și Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui.