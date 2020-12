Ce se întâmplă cu iubirea? - un performance work in progress, în dar de Crăciun

Un performance work in progress prezentat în cadrul seriei TEATRELLI „Spectacole independente invitate în premieră”, Ce se întâmplă cu iubirea? va fi disponibil gratuit pe pagina de Facebook și pe site-ul Teatrelli (secțiunea Spectacole online), între 25 decembrie, ora 11:00 și 3 ianuarie, ora 23:00.



După o idee de: Ana Maria Iana și Ștefan Vasilescu

Cu: Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu

Video credits: FOTOPUNCT. / Bogdan Botofei, Alina Calotă, Vlad Dobrescu, Roberto Stan

Muzică: Ezio Bosso – ”Rain, in Your Black Eyes”

Un concept coregrafic de Antoaneta Cojocaru





Dacă o persoană obişnuită ar creşte tot timpul cu aceeaşi viteză cu care a crescut în pântecele mamei, ar avea 16 metri înălţime la vârsta de 10 ani. Din acest punct de vedere, 2020 e un an care ne-a întors în pântecele mamei și ne-a dat timp cu noi, ocazia să ne tragem sufletul, impulsul să creștem, oportunitatea să ne sufocăm, iar apoi să renaștem căutând mai mult spațiu în afara noastră.



A fost un an care ne-a pus pe pauză ca să ne facă mai atenți la timp și la trecerea lui, mai conectați la spațiu și la granițe, mai conștienți de libertățile noastre și de pierderea lor.



A fost un an care a apăsat back pentru multe proiecte, pentru multe afaceri, pentru multe vise.





A fost si un an care a apăsat fast forward pentru schimbările alea pe care zicem mereu că le facem la anul: pentru demisia aia, pentru declarația aia de dragoste, pentru business-ul ăla nou, pentru prima mare decizie, pentru prima mare pierdere.



Și chiar dacă ne-am simțit izolați în exercițiul de a fi, nu am fost niciodată singuri în emoțiile pe care le-am simțit.



2020 va rămâne în istorie ca an pandemic, dar el a fost mai mult decât atât. A fost anul în care ni s-a pus sechestru pe răspunsurile de tip fast food și am fost nevoiți să ne băgăm în bucătăria interioară și să ne gătim altele noi, din întrebările rămase prin cămară.



„Ce se întâmplă?” poate că a fost întrebarea pe care ne-am pus-o cel mai des.

Ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu lumea?



Și, printre toate astea, ce se întâmplă cu iubirea?

Acest performance work in progress este rezultatul unor căutari. Ana Maria Iana a scris un text și l-a pus pe masă, Ștefan Vasilescu a zis „hai să-l facem” și a urmat un exercițiu de încredere reciprocă din partea celor care s-au alăturat proiectului: actorii Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu și echipa FOTOPUNCT. - Alina Calotă, Bogdan Botofei, Vlad Dobrescu și Roberto Stan.



Vorbim despre un efort artistic făcut independent, din pasiune, într-o perioadă în care arta a trebuit să crească pe sub pietre și să spargă betonul ca să iasă la lumină. Iar rezultatul este un cadou pentru toți cei care au avut vreodată de spart o limită, de îndoit o gratie, de depășit un obstacol.



Este un dar pe care acești creatori independenți îl aduc publicului cu ocazia Crăciunului, alături de Teatrelli - în cadrul seriei de „Spectacole independente invitate în premieră”.



Sărbători fericite!