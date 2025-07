Sindicatele au ieșit în stradă, împotriva măsurilor de austeritate

Protestul de ieri, din fața sediului Guvernului, a fost organizat de Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA, împreună cu Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România şi Federaţia Naţională a Muncii, membre ale Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, în intervalul orar 11:00 – 14:00. Li s-au alăturat sindicaliști din alte domenii, toți fiind nemulțumiți de măsurile de austeritate ale actualului Guvern.

Sindicaliştii susțin că situaţia financiară a ţării nu se va putea redresa prin tăierile din veniturile angajaților sau prin eliminarea locurilor de muncă, pentru că nu angajații au creat deficitul bugetar.

Protestatarii care au ieșit ieri în fața Guvernului le cer politicienilor de la conducerea României să taie fonduri din veniturile lor, nu ale angajaților din domeniile-cheie ale statului, pentru a acoperi deficitul bugetar pe care l-au creat.

„Se dorește destructurarea ROMSILVA”

Federaţia SILVA a avertizat, într-un comunicat, că reorganizarea Romsilva are nevoie de un proiect viabil, negociat cu toate părţile responsabile, „nu de un pretext pentru jefuirea patrimoniului forestier”.

Silvicultorii acuză noul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, că ține cont doar de opinia ONG-urilor de mediu și că a refuzat să stea de vorbă cu ei, pentru a afla argumentele profesioniştilor din acest domeniu.

„Înverşunarea menţinerii unui proiect nefundamentat de reorganizare a Romsilva este de neînţeles. De ce să refuzi colaborarea cu profesioniştii? E greu de crezut că doar din orgoliu sau doar pentru că tema reducerii cheltuielilor trebuie dusă la bun sfârşit orbeşte. De ce e interesantă Romsilva? Pentru că are în administrare un patrimoniu fabulos. Dincolo de valoarea economică a lemnului, pădurea oferă extrem de multe produse. Mai mult, Romsilva are cantoane şi cabane în zone turistice deosebit de frumoase, are păstrăvării, are herghelii de cai de rasă. Are fonduri de vânătoare. Are un hotel de 4 stele în Bucureşti. Are chiar şi un muzeu. Pe scurt, administrează o avere pe care nu are dreptul să o înstrăineze nimeni, pentru că această avere nu aparţine niciunui politician, aparţine poporului român!”, subliniază sindicaliștii.

De asemenea, angajații ROMSILVA nu se simt reprezentați legitim de actualul ministru, acuzând-o pe Diana Buzoianu că nu face altceva decât să distrugă Regia.

„Noi nu dorim să fim părtaşi la o asemenea distrugere şi nici nu putem legitima un nou ministru care nu are cunoştinţe suficiente de silvicultură. Reorganizarea Romsilva după un proiect făcut pe colţul mesei este o greşeală care poate avea consecinţe dramatice”, se mai arată în comunicatul transmis de federația SILVA.

Campania de denigrare, începută de fostul ministru

Dar campania despre care vorbesc sindicaliștii nu a început acum, ci cu mult înainte de numirea actualului Guvern. La ROMSILVA, scandalurile au început acum câteva luni, când fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a descoperit prima de 100.000 de euro pe care a primit-o un șef, la pensionare, ca apoi să se întoarcă tot pe un post de conducere în cadrul Regiei. Astfel s-a ajuns la tăieri de sporuri pe care sindicaliștii le-au declarat ilegale.

După ce salariile angajaților Romsilva au fost tăiate cu 25%, în primăvara acestui an, pădurarii au aflat că statul a creat circa 600 de locuri în ocoalele silvice, pentru oamenii care vor fi aduși din afara regiei. Ocoalele silvice nu intrau, până acum, sub incidența legii care impune guvernanța corporativă. Doar Regia autonomă Romsilva a fost condusă astfel, din anul 2012, ocoalele silvice fiind exceptate, prin OUG.

Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care aplică același principiu fiecărui ocol silvic. Pentru a nu exista o astfel de situație absurdă, s-a decis, ulterior, desființarea acestor ocoale silvice, însă prin această „reformă” se va crea haos în silvicultura din România – spun sindicaliștii.

Mircea Fechet a fost primul care a anunțat o reformă semnificativă în ROMSILVA, iar sindicaliștii s-au îndreptat mai întâi împotriva lui. Actualul ministru, Diana Buzoianu, continuă ceea ce a început predecesorul ei. Membrii de sindicat mai spun că prin toate aceste măsuri se va ajunge la un dezastru al pădurilor, iar furtul de lemn nu va mai putea fi oprit, pentru că hoții vor deveni din ce în ce mai agresivi.

Activitatea va fi oprită în instituții

Protestatarii care au ieșit în stradă ieri fac parte din confederația Meridian. Nu au participat și sindicaliști din celelalte confederații, deși nemulțumirile lor sunt aceleași. Până în luna septembrie, protestatarii din cele cinci confederații sindicale și cei din învățământ nu se vor uni pentru a organiza proteste comune.

Dar sindicatele încep declanșarea grevelor, de astăzi. Sindicatul Național SCOR a anunțat o primă grevă de avertisment, de două ore, în toate primăriile din țară. Angajații din primării și din sectorul asistenței sociale vor declanșa, astăzi, între orele 11:00 - 13:00, o grevă de avertisment, urmând ca peste o săptămână să aibă loc și greva generală, a anunțat, luni, Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România, care face parte din Federația sindicală Columna. În afară de sindicatele din administrație au mai anunțat declanșarea grevelor și angajații din învățământ, sănătate și alte domenii.

CCR a decis: deciziile Executivului sunt constituționale

AUR a încercat să atace primul pachet de măsuri de austeritate al Guvernului Bolojan la Curtea Constituţională a României. CCR a respins, ieri, sesizarea AUR în legătură cu Legea „austerităţii”, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului. AUR susţine că „este o lege toxică, profund nedreaptă şi profund neconstituţională, care reprezintă un abuz de putere comis cu cinism şi dispreţ faţă de români şi faţă de principiile care guvernează o democraţie autentică”, dar judecătorii CCR au considerat nefondată sesizarea făcută de partid, legea austerității fiind angajată de Guvern prin asumarea răspunderii.

„Reglementarea contribuției de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor contribuabilului, indiferent de natura lor, prin urmare, inclusiv asupra celor realizate din pensii sau din diferite tipuri de indemnizații, sunt în conformitate cu Constituția. Regula este cea a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de asistența medicală în sistemul de sănătate, excepția fiind scutirea de la plata acesteia. Legiuitorul are o largă marjă de apreciere în structurarea politicii sociale a statului, putând decide atât acordarea, cât și retragerea facilităților la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”, a mai explicat CCR, în motivarea deciziei.

