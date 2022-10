Ce se poate cumpăra cu 399.000 de euro în Bahamas, Grecia, Franța, România și Irlanda

IRLANDA: Comitatul Carlow

Cotidianul irlandez descrie mai întâi „Kyleballyhue House”, o proprietate în stil georgian, cu șase dormitoare, care se întinde pe un hectar, la doar cinci kilometri de orașul Carlow. Construită în 1808, proprietatea păstrează multe detalii de epocă și se întinde pe o suprafață de 418 metri pătrați. Deși are nevoie de modernizări, precizează publicația irlandeză, proprietatea are un potențial uriaș, cu o curte în spate și numeroase anexe și grajduri din granit. Prețul cerut este de 399.000 de euro.

BAHAMAS: Capitala Nassau

„The Irish Times” prezintă apoi un apartament cu un dormitor, aflat pe partea de ocean a clădirii „Reef Tower”. Toate apartamentele clădirii au fost recent renovate. Între facilitățile oferite proprietarilor figurează o sală de sport privată, o cafenea și un centru care poate organiza o serie de activități, de la rezervări pentru cină, la masaje și cocktailuri. Prețul este de 400.000 de dolari.

FRANȚA: Zona Savoie

Publicația mai prezintă un apartament nou, cu două dormitoare, complet mobilat, aflat într-un complex cu acces la o pârtie de schi. Complexul are o parte amenajată special cu saună, baie de aburi, piscină interioară, zonă de tratament spa, și o terasă mare cu jacuzzi în aer liber. Prețul este de 400.000 de euro.

ROMÂNIA: Maramureș

Cotidianul irlandez scrie apoi despre o proprietate istorică, cu 25 de dormitoare, dispuse pe patru etaje, din Maramureș. Cu o suprafață de 1.440 de metri pătrați, aceasta a fost construită în perioada 1880-1890 de către statul austro-ungar și folosită inițial drept bancă. „Acoperișul și ferestrele au fost înlocuite și clădirea ar putea fi restructurată pentru a deveni un hotel sau o altă unitate comercială.”, mai precizează publicația. Prețul este de 349.515 dolari/362.835 euro.

GRECIA: Insula Eghina

În final, este descrisă o casă situată la o oră de Pireu, pe insula Eghina. Aceasta are 350 de metri pătrați, șase dormitoare și patru băi. Construită în 1978, casa a fost renovată în 2013 și are două livinguri și două bucătării. Proprietatea are încălzire solară a apei și se află aproape de mare. Prețul este de 399.000 de euro.