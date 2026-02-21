Ciprian Ciucu, despre locuințele de stat: "Cine a avut pile, relații, cunoștințe a primit cu prioritate"

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Feb 2026   •   20:20
Sursa foto: Hepta/Ciprian Ciucu spune că vrea majorarea chiriilor pentru locuințele de stat.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a declarat că cele 4.050 de locuințe închiriate la prețuri ridicol de mici au fost date cu ani în urmă, după standarde sociale diferite, sau unele din ele chiar și „pe pile”.

„Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, numai cu 15, 20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau, niște criterii, nici acest lucru nu este foarte, foarte clar, cum putea să ocupe o astfel de locuință, dar de fapt sunt convins că vorbind acum 20-30 de ani, vorbim despre arbitrar. Cine a avut pile, relații și așa mai departe, cunoștințe, probabil că a primit cu prioritate astfel de locuințe”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Primarul general a declarat că „nu se mai justifică acea politică”.

Să presupunem că ar fi fost socială, dacă nu ți-ai revenit în 20 de ani, deși nu prin locuințe convenabile. Dacă ai probleme sociale, altul este mijlocul, altele sunt pârghiile administrative prin care trebuie să fii protejat”, a declarat Ciucu.

Acesta a precizat că Primăria Capitalei a ridicat prețul chiriei spre nivelul pieței, decizie care speră să fie votată în Consiliul General, și care ar putea duce aproximativ 500 de milioane la bugetul Capitalei.

