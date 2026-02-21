Ciprian Ciucu, despre locuințele de stat: "Cine a avut pile, relații, cunoștințe a primit cu prioritate"

„Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, numai cu 15, 20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau, niște criterii, nici acest lucru nu este foarte, foarte clar, cum putea să ocupe o astfel de locuință, dar de fapt sunt convins că vorbind acum 20-30 de ani, vorbim despre arbitrar. Cine a avut pile, relații și așa mai departe, cunoștințe, probabil că a primit cu prioritate astfel de locuințe”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Primarul general a declarat că „nu se mai justifică acea politică”.

„Să presupunem că ar fi fost socială, dacă nu ți-ai revenit în 20 de ani, deși nu prin locuințe convenabile. Dacă ai probleme sociale, altul este mijlocul, altele sunt pârghiile administrative prin care trebuie să fii protejat”, a declarat Ciucu.

Acesta a precizat că Primăria Capitalei a ridicat prețul chiriei spre nivelul pieței, decizie care speră să fie votată în Consiliul General, și care ar putea duce aproximativ 500 de milioane la bugetul Capitalei.