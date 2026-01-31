CNAIR a semnat cu NUROL contractul pentru construirea lotului 3 din Drumul Expres Arad-Oradea

Contractul, în valoare de aproximativ 2,85 miliarde de lei, fără TVA (echivalentul a circa 570 de milioane de euro), a fost atribuit companiei Nurol Insaat ve Ticaret AS din Turcia, care va avea la dispoziție 24 de luni pentru execuția lucrărilor. Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat.

Lotul 3, cu o lungime de aproximativ 47,07 km, include și un drum de legătură de 2,9 km către zona industrială Arad Vest, precum și un pasaj cu o lungime de 592 de metri.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că semnarea acestui contract marchează faptul că întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acum acoperită de contracte de execuție, după ce Loturile 1 și 2 - de 33,7 km și, respectiv, 39,7 km - fuseseră deja atribuite și contractate în 2025.

Drumul Expres Arad - Oradea (120 km) este parte integrantă din coridorul rutier european strategic care va asigura conexiunea dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee.

Noul drum de mare viteză este compus din 3 loturi:



• Lotul 1 Oradea - Salonta (33,7 km), la care se adaugă drumul de legătură la DN 79 - Salonta (5,3 km). Contractul, în valoare de 2,32 miliarde lei, fără TVA, a fost semnat în data de 28 mai 2025, cu asocierea Precon Transilvania - Automagistral Pivden. În vestul orașului Oradea va fi construit cel mai aglomerat nod rutier din județul Bihor, unde se vor întâlni DEx Arad - Oradea și drumul de legătură dintre Centura Oradea și Autostrada Transilvania;



• Lotul 2 Salonta - Chișineu Criș (39,7 km), la care se adaugă drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km). Contractul, în valoare de 2,76 miliarde lei, fără TVA, a fost semnat în data de 23 septembrie 2025, cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding;

• Lotul 3 (47,07 km), la care se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km). Contract semnat pe 29 ianuarie 2026, cu Nurol.

Studiul de fezabilitate al DEx Arad - Oradea a fost actualizat și completat de Consitrans;