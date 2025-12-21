2025 vs. 2024: Cu cât au crescut prețurile apartamentelor în România?

Potrivit raportului anual Storia, datele arată o piață mai matură, în care utilizatorii analizează mai atent ofertele, compară opțiunile și caută locuințe care răspund mai bine nevoilor reale de spațiu și confort.

Prețurile apartamentelor au crescut cu 13% față de 2024

În 2025, prețurile de cerere pentru apartamentele scoase la vânzare pe platforma Storia au fost, în medie, cu 13% mai mari comparativ cu anul anterior, la nivelul celor mai mari zece orașe din România. Analiza se bazează pe prețurile solicitate de vânzători în anunțurile publicate.

Apartamentele noi au ajuns la un preț mediu de 2.020 euro/mp, în creștere cu 6% față de 2024 (valorile fiind calculate pe baza prețurilor afișate, în multe cazuri fără TVA inclus). În același timp, apartamentele vechi au înregistrat o creștere semnificativă, cu un preț mediu solicitat de 2.212 euro/mp, cu 20% mai mare decât anul trecut.

Cluj-Napoca, cel mai scump oraș; Reșița, cea mai accesibilă

La fel ca în anii anteriori, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate prețuri din țară, cu un nivel mediu de 3.111 euro/mp în 2025, față de 2.737 euro/mp în 2024.

La polul opus, Reșița continuă să fie cea mai accesibilă reședință de județ, cu un preț mediu de 852 euro/mp, în creștere ușoară față de 795 euro/mp anul trecut.

Apartamentele cu trei camere, cele mai căutate locuințe

Datele Storia arată că apartamentele cu trei camere au fost incluse în 51% dintre căutările realizate în 2025, o tendință constantă față de 2024. Această orientare confirmă interesul tot mai mare al cumpărătorilor pentru locuințe mai spațioase.

În schimb, în 2023, cele mai căutate au fost apartamentele cu două camere, semn că preferințele s-au modificat în timp, odată cu schimbările în stilul de viață și nevoile familiilor.

Activitate mai intensă pe platformă și interes crescut al cumpărătorilor

Anul 2025 a adus o creștere semnificativă a activității pe platforma Storia. Numărul paginilor de anunțuri imobiliare vizualizate a fost cu 27% mai mare față de anul precedent, iar contactările dintre cumpărători și vânzători au crescut cu 12%.

Aceste date indică un interes susținut pentru piața imobiliară, chiar și în contextul majorării prețurilor, utilizatorii preferând să analizeze mai atent ofertele înainte de a lua o decizie finală.

București, orașul cu cele mai rapide tranzacții imobiliare

Din punctul de vedere al vitezei de tranzacționare, Bucureștiul rămâne orașul în care proprietățile se vând cel mai rapid. De asemenea, luna ianuarie a fost, și în 2025, perioada cu cel mai mare volum de căutări pentru apartamentele de vânzare, menținând tendința din 2024.

Prin comparație, în 2023, luna cu cel mai ridicat interes a fost august.

Proprietăți de top: cele mai scumpe și cele mai vizualizate anunțuri

Cea mai scumpă proprietate rezidențială vândută pe Storia în 2025 a fost un duplex cu patru camere, situat în zona Charles de Gaulle din București. Finalizat în 2017, imobilul are o suprafață de 204 mp, este amplasat la parterul unei clădiri cu cinci etaje și a fost vândut pentru 2,3 milioane de euro.

Cea mai vizualizată proprietate din perioada analizată a fost o casă din Câmpina, cu o suprafață de 122 mp, garaj și un teren de 1.771 mp, situată în apropierea Școlii Centrale.

Potrivit reprezentanților Storia, datele din 2025 arată o piață în care creșterea prețurilor nu descurajează cumpărătorii, ci îi determină să fie mai informați și mai selectivi.

„Oamenii compară mai mult și caută locuințe care să răspundă mai bine nevoilor lor reale. Apartamentele cu trei camere rămân în topul preferințelor, iar Bucureștiul continuă să fie piața cea mai dinamică din punct de vedere al tranzacțiilor”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.