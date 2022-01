Investiții imobiliare de peste 919 milioane de euro în 2021. În top sunt spațiile de birouri

Investiţiile de pe piaţa imobiliară s-au ridicat la 919,45 milioane de euro în 2021, cu 4% mai mari faţă de anul precedent, arată un studiu realizat de Fortim Trusted Advisors.

"Anul 2021 a fost un an excelent pe piaţa investiţiilor imobiliare din România, cu un total de 919,45 milioane de euro, în condiţiile în care în anul 2020 s-au realizat tranzacţii de 884,6 milioane euro, iar în 2019 de 714,2 milioane euro. În topul segmentelor de piaţă pentru care şi-au arătat interes investitorii, în 2021, pe primul loc se situează clădirile cu destinaţie de birouri, pe locul doi segmentul industrial, pe locul trei retailul (malluri şi centre comerciale), pe locul patru domeniul hotelier şi pe ultimul loc sectorul public" spune Nicolae Ciobanu, Managing Partner- Head of Advisory Fortim Trusted Advisors, membră a Alianţei BNP Paribas Real Estate.

Închirierile de birouri noi au crescut cu 32% în Capitală anul trecut. Au fost semnate contracte noi pentru 19.000 de angajaţi.

Tranzacţiile de birouri noi, "net take up", fiind excluse reînnoirile de contracte, totalizează 187.896 mp, cu 32% mai multe raportat la 2020.

În ultimul trimestru din 2021 s-au tranzacţionat spaţii de birouri noi în suprafață totală de 41.725 mp şi s-au reînnoit contracte de închiriere pentru 42.252 mp. S-au dau în folosinţă 4 clădiri de birouri cu spaţii de clasă A, cu o suprafaţă totală de 91.900 mp.

"Una dintre aceste clădiri premium se află în zona ultracentrală: Dacia One, cu o suprafaţă totală de 15.000 mp, iar cealaltă cladire Miro Offices se afla în zona de nord având o suprafaţă închiriabilă de 22.900 mp. Proiectul Dacia One este închiriat 100%, încă de la deschidere, iar Miro mai are disponibile doar circa 4.000 mp (mai puţin de 20% din totalul spaţiilor)", se arată în comunicat.

Alte două clădiri din zona de centru-vest s-au dat în folosință. Prima fază din proiectul One Cotroceni Park din apropierea staţiei de metrou Răzoare, cu spaţii de 46.000 mp şi Politehnica Tower, de 8.000 mp. Astfel, stocul modern de spaţii de birouri se ridică astfel la 3.947.000 mp.