Explozie pe piața imobiliară din UE: în Ungaria, prețurile locuințelor s-au triplat

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, prețurile locuințelor au crescut cu 5,5%, iar chiriile cu 3,1%. Chiar și trimestrial, prețurile au continuat să crească, locuințele crescând cu 1,6%, iar chiriile cu 0,9% față de al doilea trimestru al anului 2025.

Creșterea prețurilor de anul trecut face parte dintr-o problemă mai amplă, vizibilă în aproape toate statele membre ale UE. În ultimul deceniu, din 2015 până în 2025, cumpărarea unei case a devenit cu 63,6% mai scumpă, chiriile au crescut cu 21,1%. scrie euobserv.com.

Ungaria a înregistrat cea mai accentuată creștere, prețurile locuințelor triplându-se (275%), urmată de Portugalia (169%), Lituania (162%) și Bulgaria (156%).

Finlanda a fost singurul stat membru în care prețurile au scăzut (cu două procente).

Chiriile au crescut, de asemenea, în toate cele 27 de state membre în această perioadă. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Ungaria (107%), Lituania (85%), Slovenia (76%), Polonia (75%) și Irlanda (74%).

Între 2016 și 2021, prețurile locuințelor au crescut în fiecare an mai mult decât inflația în cel puțin 24 din cele 27 de țări ale UE. În 2022 și în 2023, prețurile locuințelor au crescut mai mult decât inflația în 18, respectiv 6 țări ale UE. În 2024, prețurile locuințelor au crescut mai puțin decât inflația în 7 țări ale UE (Germania, Franța, Luxemburg, Austria, România, Finlanda și Suedia) și au crescut mai mult decât inflația în toate celelalte țări ale UE.

Ca răspuns la escaladarea crizei locuințelor, Parlamentul European a înființat o comisie specială pentru a aborda problema, în timp ce Comisia l-a numit pe primul său comisar pentru locuințe, pe Dan Jørgensen, danez.

În decembrie a fost publicat primul plan de locuințe la nivelul UE.