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Viața la țară, tot mai căutată de români. Zona unde construcțiile au explodat

de Redacția Jurnalul    |    04 Iun 2026   •   11:45
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Viața la țară, tot mai căutată de români. Zona unde construcțiile au explodat
Numărul autorizațiilor de construire pentru locuințe în mediul rural din Gorj a crescut cu 113,3%, față de 2025.

Aglomerația din orașe, agitația și stresul îi determină pe mulți români să se orienteze spre mediul rural. Aceștia sunt atrași de liniște, natură, alimentație mai sănătoasă și costuri mai mici.

Un exemplu în acest sens este județul județul Gorj, unde numărul autorizațiilor de construire a înregistrat o creștere semnificativă față de anul trecut.

Fenomenul mutării la sat ia amploare

Potrivit datelor oficiale, în februarie 2026, numărul autorizațiilor de construire pentru locuințe în mediul rural din Gorj a crescut cu 113,3%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Mai mult de jumătate dintre aceste autorizații au fost eliberate pentru construcții în sate și comune, potrivit observatornews.ro.

În comuna Drăguțești, prețurile terenurilor ajung până la 60 de euro pe metru pătrat, mult sub nivelul din marile orașe. Diferențele de cost reprezintă un argument important pentru cei care aleg să își construiască locuințe în afara zonelor urbane.

Avantajele vieții la țară

Cei care au făcut deja acest pas invocă mai multe avantaje: liniștea, aerul curat și posibilitatea de a avea o gospodărie proprie. Mulți dintre ei își cultivă legumele sau cresc animale, ceea ce contribuie la reducerea cheltuielilor și la un stil de viață mai sustenabil.

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Subiecte în articol: rural locuinţe terenuri gorj
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