Cum îți antrenezi creierul pentru succes în afaceri

Precum antrenamentele fizice care au menirea de a ține organismul în formă, exercițiile de stimulare a creierului aduc o sumedenie de beneficii. Creșterea realizărilor cognitive reprezintă un salt către performanță, şi tocmai din acest motiv oamenii de afaceri apelează tot mai des la astfel de metode și tehnologii de ultimă oră.

În urmă cu trei ani, Costin Dămăşaru, specialist în neuroștiințe aplicate în leadership, a înființat un centru de cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale și lucrează acum la un produs innovator, cu care speră că va cuceri piața din UE și SUA.





Povestea de business a lui Costin Dămășaru a pornit, precum multe altele, dintr-o nevoie proprie. Numai că, în cazul său, a fost vorba de un diagnostic pus de medici în urmă cu 6 ani. „Am fost diagnosticat cu o formă extrem de severă a unei boli denumite «tinnitus», simptomul principal fiind percepția unui sunet sub formă de țiuit în absența unei surse exterioare, sunetul fiind auzit numai de pacient. Am apelat la peste 60 de specialiști din țară și din străinătate, însă nimeni nu a venit cu o soluție care să mă scape de acest coșmar din care nu mă puteam trezi. Orice interacțiune era o altă sursă de emoții negative, deoarece această boală vine la pachet cu depresie severă și anxietate generalizată. În multiplele mele peregrinări în afara țării pentru a găsi un tratament eficient, am ajuns și la Massachusetts Institute of Technology, una din cele mai prestigioase universități din lume, unde am dat peste un univers informațional excepțional. Astfel, am avut șansa ca la mijlocul anului 2018 să finalizez cu succes intensa perioadă de pregătire cu unii dintre cei mai puternici cercetători din lume din domeniul Neuroleadership (Neuroscience Applied in Leadership). Aici am fost educat și pregătit să cercetez, utilizez și să dezvolt protocoale de creștere a performanței cognitive și management eficient al stresului, prin intermediul utilizării de produse hardware și software aflate la intersecția a trei mari domenii de expertiză: Neuroștiință, Psihofiziologie și Information Technology”, povestește Costin, care a reușit să dezvolte propria sa viziune terapeutică, ce s-a dovedit extrem de eficientă.





Obiectivul meu profesional asumat și în care investesc masiv resurse financiare, de timp și energie de peste un deceniu este acela de a ajuta profesioniștii din diverse domenii de activitate să își îmbunătățească nivelul de performanță al proceselor cognitive, de reziliență mentală și management al stresului, atât în activitatea pe care o desfășoară, cât și în viața privată.

Citat 2

Cel mai important efect al unui sistem antreprenorial sănătos este capacitatea de inovare și de atragere a talentelor. Consider că predictibilitatea sistemului legislativ este cheia generării unui sistem economic sănătos. Apoi urmează finanțarea și altele. Însă vital este să avem predictibilitate”.



COSTIN DĂMĂȘARU



Ce este antrenamentul neuronal

Mediul de business din România a fost de multe ori comparat cu un sport extem. Asemenea sportivilor de performanță, antreprenorii au nevoie de caracteristici clare pentru a dobândi și menține succesul. „Cu siguranță că există o legătură între un sportiv și un antreprenor și aceasta poartă numele de „reziliență mintală”. Ea poate face diferența între un sportiv bun și unul excepțional și între un antreprenor de succes și unul falimentar. Cu toate acestea, în timp ce sportivii petrec ore în fiecare zi antrenându-și corpul, mulți petrec mult mai puțin timp concentrându-se pe abilitățile lor mentale. La fel este cazul și cu antreprenorii care investesc în tot felul de cursuri de pregătire, însă nu fac aproape nimic în a se pregăti mental pentru a face jocului extrem de dur ce poartă denumirea de antreprenoriat”, este de părere Costin Dămășaru. În cadrul Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale (NPE Center) specialiștii folosesc o soluție invovatoare pentru managementul stresului și al augmentării performanței, o metodă completă de antrenament neuronal asistat de calculator. „Senzorii plasați pe cap măsoară activitatea electrică a creierului. Semnalul colectat de sistemul hardware este procesat și prezentat clientului prin intermediul unui soft/program video în care un parametru oglindește variațiile semnalului electric măsurat. Creierul primește astfel informații despre activitatea sa și o modifică spre valorile corecte, rezultate în urma procesării și analizării datelor, folosindu-se un sistem de software specializat, ultraperformant. Foarte important de menționat este faptul că sistemul hardware de colectare a datelor măsoară activitatea electrică a creierului în anumite zone, fără a o influența. Este un sistem de training mental complet non-invaziv. După fixarea senzorilor pe scalp se pornește programul. Sarcina clientului este doar să mențină contactul vizual cu monitorul. De aceea, acest gen de terapie se adresează persoanelor de toate vârstele. Procesul este unul plăcut, pasiv”, mai spune antreprenorul. După colectarea datelor, fiecărui client i se întocmește o fișă neuronală personalizată, iar informațiile se integrează într-un joc pe calculator foarte performant. „Clientul, jucând acel joc «cu puterea minții», mai precis modificându-și undele cerebrale pentru a controla jocul, reușește să creeze noi rețele neuronale care, la rândul lor, au puterea de a elimina simptomele psihologice resimțite de client. Creierul învață, de-a lungul timpului, că o schimbare dorită a modelelor de unde cerebrale are ca rezultat o recompensă. Practicând acest tip de antrenament, creierul devine mai eficient în controlul propriilor activități. Rezultatul este un creier mai stabil și mai flexibil, devenind astfel mai performant în tot ceea ce face”. Oamenii de afaceri care vor să-și crească performanțele neuronale trebuie să plătească în jur de 5.000 de euro pentru un pachet de 20 de şedinţe.

„Antreprenorii români sunt din ce în ce mai deschiși la acest tip de antrenament extrem de inovativ și de eficient. Cei mai mulți au auzit de noi de la parteneri de business care sunt extrem de mulțumiți de serviciile noastre și ne recomandă. Majoritatea clienților noștri sunt antreprenori sau manageri de multinaționale care au acces la informații și cercuri de afaceri din Europa sau SUA, unde acest gen de antrenament este utilizat pe scară largă de câteva decenii”, mai spune Costin Dămășaru.





BENEFICIILE ANTRENAMENTULUI NEURONAL

1. Crește gradul de atenție și concentrare

2. Îmbunătățește controlul emoțional

3. Încetinește declinul cognitiv

4. Îmbunătățește somnul

5. Reface funcțiile creierului după episoadele de stres intens

Sursa: NPE Center



Investiții pentru inovație

Fără a pune la socoteală banii cheltuiți pentru propria sa educație, Costin Dămășaru a investit peste 250.000 de euro în Centrul de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale. A câștigat un grant de cercetare internațional și apoi, cu ajutorul unei linii de finanțare din fonduri europene, și-a văzut visul împlinit. „Folosind cele mai noi tehnologii și acces la unii dintre cei mai buni specialiști din lume în domeniul Brain Computer Interface & Brain Mapping, ajutăm clienții noștri să amelioreze și chiar să elimine simptomele asociate cu stările de depresie severă, anxietate generalizată, tinnitus, ADHD, autism, PTSD etc.”, precizează antreprenorul. La centru are o echipă internaţională, formată din 10 cercetători şi practicieni în domenii precum: neurologie, neuroştiinţe cognitive, psihologie, psihiatrie, psihoterapie, matematică nonliniară, data mining, software development şi managementul resurselor umane.

Viitoarea ţintă: internaţionalizarea

Pentru 2021, Costin Dămășaru are în plan extinderea afacerii și țintește internaționalizarea. „Avem în plan, pentru 2021, lansarea unui produs inovativ, rodul cercetărilor noastre de peste 2 ani, cu care să pătrundem pe piața din UE și SUA. Totodată, dorim să ne extindem aria de servicii de neuroterapie oferite, înglobând cele mai noi și eficiente metode. Dorim să creștem echipa de cercetători internaționali cu care colaborăm, astfel încât să accelerăm procesul de inovare în materie de produse și servicii dezvoltate în premieră de centrul nostru”. Costin Dămășaru este doctor în Managementul Resurselor Umane, titlu dobândit în anul 2014 în cadrul Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București. A umat apoi un program de EMBA, în cadrul Institutului Național de Dezvoltare Economică, iar din 2015 este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Management a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Din acest an este licențiat și în Psihologie, următorul pas fiind realizarea unei cercetări doctorale în neuropsihologie.