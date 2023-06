Existau 20.847.477 de carduri active în decembrie anul trecut,, în creştere cu 3,03%, față de luna iunie 2022.

Dintre acestea, 20.796.138 aveau funcţie de numerar, cu 604.618 mai multe.

Însă numărul de ATM-uri s-a redus la 10.140, în scădere cu 57 de la an la an, cel al POS-urilor era de 373.807, în creștere cu 41.543 de unități, iar punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) a ajuns la 365.791, mai multe cu 41.092, în decembrie 2022.