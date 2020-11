(P) 5 avantaje ale unui imprumut de la o societate de credit nebancara in anul 2020

Fiecare persoana s-a lovit, cu siguranta, de necesitatea gasirii unei sume de bani destinata unei cheltuieli urgente, dar pe care sa nu o aiba disponibila in cont. O solutie este imprumutul de la o ruda sau cunostinta, de la un coleg sau vecin, dar nu e deloc placuta, pentru ca acestia ar putea refuza sau, chiar daca ofera imprumutul, ar duce la aparitia unor tensiuni nedorite. O alta solutie poate fi apelarea la un credit bancar, insa acest lucru presupune pierderea de timp pretios, intocmirea unor acte numeroase si vizite dese la banca.

Persoanele care nu vor sa treaca prin aceste momente neplacute pot apela cu mare usurinta la un credit rapid de la Creditfix.ro si sa obtina banii necesari fara a avea nevoie de acte doveditoare de venit sau de garantii diverse. Societatile de credit nebancare sunt din ce in ce mai preferate de catre romani, tocmai din motivele descrise mai sus. Chiar daca dobanzile sunt superioare fata de cele cerute de banci, celelalte avantaje suplinesc acest neajuns.

Iata care sunt AVANTAJELE unui imprumut de la o astfel de societate in 2020!

Imprumuturile de la societatile nebancare se pot acorda in totalitate in mediul online, fara a fi necesara vizita la ghiseu. Banii vor fi virati direct in contul clientului, in cel mai scurt timp posibil. Toate demersurile pot fi facute din casa prin intermediul telefonului mobil. De cele mai multe ori este suficienta exprimarea intentiei de a face un imprumut printr-un simplu mesaj, iar angajatii societatii vor raspunde prompt cu toate detaliile necesare;

Pentru a atrage clientii noi, societatile nebancare vin cu o oferta deosebita si acorda primul credit fara dobanda si comision. Practic, daca o persoana are nevoie de 2000 de lei, ii va primi aproape instantaneu, iar dupa terminarea perioadei de imprumut va returna tot 2000 de lei. In cazul unui prim credit sunt necesare, totusi, cateva acte minime, care pot fi transmise online, dar aprobarea poate sa dureze putin mai mult;

Unele societati nebancare, precum Creditfix, ofera clientilor existenti, care au facut deja cel putin un credit, optiunea ca imprumutul sa fie realizat instant, iar banii sa apara in cont fara nicio intarziere, 24 din 24 de ore. Acest lucru inseamna ca sumele necesare vor fi disponibile oricand si ca se poate profita de anumite oportunitati care nu pot fi lasate de pe o zi pe alta;

Creditele nebancare pot fi obtinute foarte simplu, prin completarea unei cereri online si prin incarcarea documentelor necesare in contul de client sau prin trimiterea acestuia prin intermediul postei electronice. Nu este necesara parcurgerea altor pasi, banii intrand in contul obisnuit, care va fi furnizat catre angajatii societatii;

Creditele obtinute de la societatile nebancare sunt total confidentiale, mai ales datorita faptului ca pot fi obtinute online, fara a se vizita sediul unei banci. Persoanele care sunt deja clienti ai societatii si au cont pot obtine o suma de bani doar prin solicitarea din acest cont.

In concluzie, apelarea la un astfel de credit in anul 2020 poate fi benefica, mai ales cand sunt necesare cheltuieli urgente. Se recomanda, totusi, realizarea unei creditari responsabile, in asa fel incat sa nu fie greu de returnat banii si dobanda aferenta creditului pentru a nu aparea penalizari care pot fi costisitoare.

