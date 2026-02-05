A fost lansat Programul Național 2026 pentru Legume în Spații Protejate

Fermierii pot depune cererile de înscriere până la data de 15 aprilie 2026, la Direcțiile Agricole Județene. Sprijinul financiar este în valoare de 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 m² cultivați cu legume în spații protejate, fiind acordat sub formă de ajutor de minimis.

Programul se adresează fermierilor care cultivă legume în sere și solarii, precum ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar și/sau iute, castraveți, ceapă verde, fasole păstăi, salată, spanac, tomate, varză, vinete.

Beneficiarii trebuie să respecte condițiile de eligibilitate și calendarul de valorificare stabilite prin actele normative în vigoare.