Aerostar Bacău a încheiat anul 2022 cu un profit cu 50% mai mare față de 2021

Aerostar Bacău (simbol bursier ARS), companie ce activează în domeniul fabricaţiei de produse de aviaţie şi mentenanţă, a încheiat anul 2022 cu un profit net de 90,3 mil. lei, în creştere cu 50,6% comparativ cu rezultatul net din 2021, la afaceri de 467 mil. lei, cu 24% mai mari, conform calculelor realizate de ZF pe baza datelor din raportul financiar anual preliminar.

Compania a realizat investiţii de 26,6 mil. lei din surse proprii anul trecut, faţă de 8,2 mil. lei în 2021. Numărul angajaţilor a crescut de la 1.748 la finele anului 2021 la 1.845 la final de 2022.

Din cifra de afaceri realizată în 2022, societatea a vândut produse şi servicii pe piaţa internă de 143,4 mil. lei, iar pe piaţa externă de 323,6 echivalent mil. lei. Anul trecut vânzările în România au fost cu 5% mai mici faţă de 2021, iar vânzările în Europa au fost cu 7,4% mai mari.

Veniturile totale au urcat cu 27,4% de la an la an, până la 500 mil. lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 24%, la 399,4 mil. lei. Compania are datorii totale de 90,3 mil. lei, egale cu profitul anului 2022 şi în creştere cu 30,8% faţă de 2021.

Aerostar are o capitalizare de 1,1 mld. lei şi este controlată în proporţie de 71,5% de Iarom SA, companie deţinută în mod egal de trei acţionari (Doru Damaschin, Mihail Nicolae Toncea şi Grigore Filip), în timp ce Evergent Investments deţine 15,17% din capitalul social. Acţiunile ARS înregistrează o scădere de 2% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 266.130 de lei, arată datele BVB.

(sursa: Mediafax)