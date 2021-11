Alin Lăzărescu, Via Viticola: „Atitudinea pozitivă contează” 

Vânzări mutate în hypermarketuri și în online, branduri rezistente, echipă unită, cumpătare și analiza riscului... Astea ar fi ingredientele supraviețuirii vinului românesc în pandemie - și chiar mai mult decât atât, fiindcă grupul care gestionează cramele Viticola Sarica Niculițel și Domeniile Prince Matei a înregistrat, și în 2020, și în 2021, creșteri ale cifrei de afaceri.





Pandemia a afectat și grupul Via Viticola, care promovează produsele cramelor din podgoria dobrogeană Sarica Niculițel și din Dealu Mare. Dacă 2020 a însemnat șocul restricțiilor de tot felul, 2021 a fost anul în care lucrurile s-au mai așezat, permițând analize și strategii chibzuite pe termen mediu, pentru a contracara efectele negative ale crizei, explică Alin Lăzărescu, director general Via Viticola.

Situații nemaivăzute

Primul an de pandemie a impus reacții rapide la situații nemaivăzute. Când vânzările prin HoReCa au fost practic anulate, producătorii s-au văzut nevoiți să găsească soluții. „Noi, cei de la Via Viticola, ne-am concentrat pe canalele de vânzare disponibile”, spune directorul general. O parte din producția cramelor a ajuns în lanțurile de retail, însă doar în hypermarketurile cu dotări speciale pentru vinurile premium și superpremium – adică, raft specializat, temperatură controlată, somelier ș.a.m.d.

„Replierea a constat și în extinderea unor produse pe care noi le aveam în portofoliu și care erau destinate exclusiv HoReCa”, precizează Alin Lăzărescu.

Online-ul, cu bune și cu rele

Mișcarea a reușit să compenseze minusurile generate de lipsa HoReCa, dar nu în totalitate. Vânzărilor la raft li s-au adăugat cele online. Pentru a veni în întâmpinarea clienților dornici să comande pe internet, echipa Via Viticola s-a axat mai puternic pe informare, pe descrierea detaliată a produselor, pe sugestii de asociere culinară, punctaje și premii.

„Comenzile online au certe avantaje pentru client, dar există și dezavantaje: oferta variată îi debusolează pe unii, alții au rețineri legate de introducerea datelor personale pe anumite site-uri sau de condițiile de transport. În general, vânzările online au crescut pe segmentul upper intermediate, medium și premium, dar pe superpremium nu foarte mult, tocmai din cauza inconvenientelor menționate”, spune Alin Lăzărescu.

Au fost vânzările online pariul câștigător? „În momentul de față, e greu de spus dacă pentru noi, producătorii de vin, online-ul a reușit să câștige un segment important de piață”, spune directorul.

Cu echipa intactă

Via Viticola a înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri - și în 2020, comparativ cu anul precedent, și în 2021. Dar, după cum spune directorul general, „creșterile puteau să fie mai mari, dacă pandemia nu era”.

Pentru primele 10 luni ale lui 2021, grupul a raportat o creștere de peste 50% față de anul anterior, iar brandul consacrat, Caii de la Letea, a contribuit la această stare de fapt, subliniază Lăzărescu.

O altă provocare majoră în vremuri de criză, care a necesitat un efort permanent și susținut, a fost păstrarea întregii echipe Via Viticola, cu salariile aferente.

Lansări de superpremium

Sfârșitul restricțiilor nu se întrevede prea curând. Asta nu pune însă frână planurilor, menite să capteze interesul iubitorilor de vin.

Câteva lansări sunt pregătite pentru lunile ianuarie-februarie 2022. La Sarica Niculițel, un vârf de gamă pentru brandul Caii de la Letea se laudă cu trei vinuri: un Chardonnay 2019 baricat 6 luni în stejar franțuzesc și american și învechit la sticlă, un Sauvignon blanc maturat în butoaie de salcâm (cu note extrem de interesante din punct de vedere olfactiv și gustativ, dă asigurări Alin Lăzărescu), și un Aligoté Reserva, maturat 6 luni în stejar franțuzesc, care deja a primit aprecieri internaționale. Vinurile sunt îmbuteliate în recipiente cu un concept unicat și-s etichetate ca atare.

Se vor organiza lansări de produse și de la Domeniile Prince Matei - dar, toate la timpul lor.

Prin urmare, care au fost învățămintele din pandemie? „Eu am învățat un lucru, pe care îl repet tuturor: să păstrezi o atitudine pozitivă, indiferent de ceea ce îți oferă viața. Să fii cumpătat, să fii atent la pașii pe care îi faci în piață și să ai o analiză a riscului temeinică”, subliniază Alin Lăzărescu.

Simfonia rosé-urilor

Anul 2021 a fost unul bun pentru vinurile românești, spune directorul general al Via Viticola. „Din punctul meu de vedere – fiindcă sunt și oenolog de meserie – anul a fost unul deosebit în special pentru rosé-uri și pentru albe. Tocmai ce am terminat campania de vinificație, și am obținut rosé-uri în nuanțe deschise, dar extrem de concentrate din punctul de vedere al fructuozității, și albe cu o structură aromatică intensă”, spune Alin Lăzărescu.

Pe durata pandemiei, vizitele la cramele grupului au fost total restricționate. Din motive sanitare, în primul rând, dar și pentru continuarea unor investiții începute, care vor fi finalizate în 2023, explică Alin Lăzărescu.