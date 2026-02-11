Amenzi de 410.000 lei pentru încălcarea legislației privind gestionarea deșeurilor

În urma verificărilor au fost aplicate amenzi în valoare de 410.000 de lei, potrivit unui postări a Gărzii Naționale de Mediu pe pagina sa de Facebook.

Trasabilitatea deșeurilor de anvelope uzate

Controalele efectuate la operatorii de colectare a deșeurilor de anvelope uzate au evidențiat suspiciuni potrivit cărora o parte semnificativă din cantitățile declarate ca fiind colectate de pe teritoriul României ar proveni din import.

Există indicii că aceste cantități sunt introduse în circuitul intern de trasabilitate pentru a crea aparența îndeplinirii obligațiilor legale de valorificare și recuperare, evitând plata contribuțiilor către Administrația Fondului pentru Mediu.

Pentru a îngreuna verificarea provenienței reale, unii operatori au încheiat contracte de colectare în care este menționat exclusiv costul transportului, fără evidențierea cantităților colectate, ceea ce face dificilă corelarea documentelor de trasabilitate cu cele financiar-contabile.

Reciclarea deșeurilor din mase plastice

La un operator economic care desfășoară activități de reciclare a deșeurilor din mase plastice, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au constatat încălcări grave ale autorizației de mediu. Au fost identificate deficiențe majore privind gestionarea apelor uzate tehnologice, evacuate prin sisteme improvizate, fără tratare sau pretratare, existând riscuri semnificative de poluare a solului, subsolului și apelor subterane cu materiale plastice și microplastice. Totodată, sistemele de colectare și evacuare a apelor uzate nu sunt prevăzute în autorizația de mediu, iar operatorul nu a putut demonstra trasabilitatea și eliminarea conformă a acestora.

Măsurile dispuse

În cadrul acțiunii au fost verificați 7 operatori economici, fiind aplicate 7 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 410.000 lei. Pentru un operator a fost întocmită sesizare penală, iar pentru un alt operator a fost solicitată Agenției pentru Protecția Mediului inițierea procedurii de suspendare a autorizației de mediu.