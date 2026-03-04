x close
Jurnalul.ro Ştiri Observator Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   23:06
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026
Sursa foto: Eurovision Romania

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, cu piesa "Choke Me"

Ea a fost aleasă în urma Selecţiei Naţionale, ce a fost transmisă miercuri, în direct, pe TVR 1, TVR Moldova, TVR Internaţional, tvrplus.ro şi pe aplicaţia mobilă TVR+, scrie AGERPRES

"Vreau să vă mulțumesc. Am muncit foarte mult ca să ajungem aici. Pentru noi a fost un mare câștig că piesa noastră a ajuns la voi. Vreau să vă mulțumesc pentru încredere și le mulțumesc colegilor mei de trupă!", a spus Alexandra Căpitănescu.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

Subiecte în articol: eurovision 2026
