Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

Ea a fost aleasă în urma Selecţiei Naţionale, ce a fost transmisă miercuri, în direct, pe TVR 1, TVR Moldova, TVR Internaţional, tvrplus.ro şi pe aplicaţia mobilă TVR+, scrie AGERPRES
"Vreau să vă mulțumesc. Am muncit foarte mult ca să ajungem aici. Pentru noi a fost un mare câștig că piesa noastră a ajuns la voi. Vreau să vă mulțumesc pentru încredere și le mulțumesc colegilor mei de trupă!", a spus Alexandra Căpitănescu.
Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.
