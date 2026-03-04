Kader Keita, reținut după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Mijlocașul Rapidului riscă între 2 și 7 ani de închisoare după ce a fugit de la locul accidentului

De la rugăciune direct în arest! Detalii despre accidentul provocat de Kader Keita în Sectorul 2. Ce pedeapsă riscă mijlocașul Rapidului

Un grav accident rutier petrecut marți dimineață, în Sectorul 2 al Capitalei, a zguduit din temelii clubul FC Rapid București. Mijlocașul ivorian Kader Keita a fost reținut pentru 24 de ore după ce a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani și a părăsit locul accidentului înainte de sosirea poliției.

Cum s-a produs accidentul din Sectorul 2

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, în jurul orei 5:45, autoritățile au fost alertate prin 112 că o femeie cu leziuni la cap se află întinsă pe carosabil, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Inițial, aceasta ar fi susținut că a căzut, însă medicii au informat ulterior poliția că leziunile par a fi rezultatul unui accident rutier.

În urma cercetărilor efectuate de Biroul de Accidente cu Autori Necunoscuți, polițiștii au stabilit că femeia a fost lovită de un autoturism, iar șoferul a părăsit locul faptei fără acordul autorităților. Ulterior, a fost identificat autorul: Kader Keita, în vârstă de 26 de ani.

„În paralel, poliţiştii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulaţie, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviinţarea poliţiei. În urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliţiei pentru continuarea cercetărilor", transmite Brigada Rutieră.

Victima se afla pe trecerea de pietoni

Cazul a căpătat o gravitate și mai mare după ce au apărut informații potrivit cărora femeia ar fi fost lovită chiar pe trecerea de pietoni. Această circumstanță poate constitui un factor agravant în anchetă.

Fotbalistul nu ar fi anunțat conducerea clubului despre incident și ar fi participat la antrenament în aceeași zi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Seara, însă, a fost reținut și dus la Arestul Central al Poliției Capitalei.

Ce spune conducerea Rapidului

Președintele clubului, Victor Angelescu, a declarat la Prima Sport că jucătorul se întorcea de la rugăciunea de dimineață în momentul producerii accidentului.

„Am aflat după masă că a fost implicat în accident, a dat cu maşina peste o persoană. Ce pot spune e că se ducea la rugăciunea de dimineaţă. În jur de 5 jumate se întorcea şi a existat acel accident. S-a oprit, a verificat acea persoană, s-a chemat ambulanţa. S-a panicat, a plecat de acolo. Pe la 10:00 l-a luat poliţia la interogatoriu, am trimis avocaţi care să-l reprezinte. Din ce ştiu, acum câteva ore încă era la poliţie. Îmi pare foarte rău pentru el, e un băiat de nota 10. Tocmai ce-i veniseră copilul şi soţia în ţară. Are copil de două luni, era foarte fericit. Pe la 12 şi ceva azi-noapte a ajuns autocarul la Bucureşti. Dimineaţa s-a trezit să se ducă la rugăciune. Apoi a fost accidentul. Persoana accidentată e la spital. Am trimis un avocat să meargă cu el, că el nu vorbeşte română. Nu era băut, asta ştim sigur, fiind şi perioada Ramadanului. Nu a existat problemă de genul ăsta. Nu ştiu cum s-a întâmplat. Repet, fiind o anchetă...Ştiu doar că a fost accidentul, s-a speriat şi a plecat înainte să vină poliţia", a declarat Victor Angelescu.

Clubul i-a asigurat inițial asistență juridică, având în vedere că jucătorul nu vorbește limba română. Totuși, surse apropiate echipei susțin că Rapid ia în calcul inclusiv retragerea sprijinului legal, în funcție de concluziile anchetei.

Ce pedeapsă riscă Kader Keita

Conform Codului Penal, părăsirea locului accidentului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. În funcție de rezultatul anchetei și de starea victimei, situația juridică a fotbalistului se poate complica semnificativ.

Ancheta este în desfășurare, iar mijlocașul urmează să fie audiat la Tribunalul București.