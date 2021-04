ANCOM: Traficul de internet pe rețele fixe a crescut cu 51% în 2020

Traficul de internet în reţelele fixe din România a avut o creștere de 51% în 2020, comparativ cu perioada anterioară. Și în reţelele mobile avansul a fost de 30%, arată datele preliminare ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).



"Putem vorbi acum de succesul comunicaţiilor româneşti, iar dacă existau dubii asupra lui, cred că au fost spulberate în pandemia COVID, când utilizăm intensiv serviciile de comunicaţii electronice în contextul mutării în online a majorităţii activităţilor şi cursurilor, fără a se înregistra incidente semnificative care să afecteze furnizarea acestor servicii. Văzând creşterile traficului de Internet de anul trecut, în starea de urgenţă, vă spun cât se poate de sincer că, personal, nu am avut emoţii. Eram sigur că reţelele de comunicaţii rezistă şi rezistă foarte bine. Retrospectiv, anul trecut a pus o presiune foarte mare pe reţelele de comunicaţii electronice peste tot în lume, fapt ce s-a văzut şi din indicatorii statistici de piaţă. În plus, presiunea a crescut destul de abrupt în primele luni de pandemie. Cifrele preliminare, aferente finalului de an 2020, arată că traficul de internet realizat în reţelele fixe din România a înregistrat o creştere masivă cu peste 51% faţă de anul anterior, depăşind o valoare de 10.000 de Petabytes (PB). Dacă la numărul de conexiuni de internet fix ritmul de creştere în 2020 a fost de două ori faţă de 2019, în cazul traficului de internet fix ritmul de creştere a fost de aproape patru ori mai mare, decât cel din anul anterior", a spus Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM.

Traficul de internet în reţelele mobile a crescut cu 30%, iar 90% din întreg traficul de date se realizează prin reţele fixe.

"În reţelele mobile traficul de internet a crescut cu 30%, până la 1.100 Petabytes. A fost un ritm de creştere mai mic decât în anul anterior, cu o valoare de 44%, însă mobilitatea persoanelor a fost puternic restricţionată, după cum bine ştiţi, anul trecut. Acest lucru a influenţat şi consumul de internet mobil. Cu alte cuvinte, deşi majoritatea dintre noi am consumat, am utilizat mai mult internet, anul trecut, am folosit mai degrabă conexiunile Wi-Fi, acolo unde acestea erau disponibile.

Remarcăm că 90% din traficul de internet în România este realizat prin reţelele fixe. Pentru politicile publice, acest lucru înseamnă, pe de o parte, că în România conectivitatea are la bază reţelele fixe, iar în lipsa lor în unele zone apar riscuri, se afectează dezvoltarea economică şi socială, lasă în urmă cetăţeni, comunităţi şi idei de afaceri. Pe de altă parte, internetul mobil are un potenţial foarte mare de creştere, iar cele mai importante motoare de creştere pe care noi le vedem sunt: noile tehnologii şi aplicaţii, consumul pe utilizator şi creşterea acestui consum, şi, nu în ultimul rând, noi tipuri de utilizatori, maşini şi obiecte conectate - acel Internet al Lucrurilor despre care toată lumea vorbeşte", a explicat acesta.



Astfel, traficul mediu lunar înregistrat în reţelele fixe, raportat la numărul de locuitori, era de 44 GB, la finele anului trecut, iar 80% din conexiunile la internet fix permit viteze de descărcare de peste 100 Mbps.

"Raportat la numărul de locuitori, traficul mediu lunar realizat în reţelele fixe a ajuns, în 2020, la valoarea de 44 GB, adică aproape 1,5 GB/locuitor, în fiecare zi. Traficul mediu lunar pe locuitor, realizat prin reţelele mobile a ajuns la 4,9 GB. Din cele 5,7 milioane de conexiuni la puncte fixe, la finalul anului trecut, două milioane erau utilizate în mediul rural. Astfel, în 2020, au fost conectate 100.000 de noi linii de internet fix în oraşe şi de trei ori mai multe în mediul rural, adică 300.000. 80% din conexiunile de internet fix din România permit viteze de descărcare de peste 100 Mbps, una dintre cele mai mari ponderi din lume, nu doar din Uniunea Europeană. Vitezele de peste 100 Mbps sunt majoritare şi în mediul rural. La finalul anului trecut, 65% dintre conexiunile fixe rurale permiteau viteze de peste 100 Mbps", a mai precizat oficialul.

Totodată, 90% dintre respondenţii din urban utilizau internetul fix sau mobil, comparativ cu aproape 80% din respondenţii din mediul rural.