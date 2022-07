ANPC avertizează că Blue Air vrea să iasă de pe piață și amână returnarea banilor pe bilete

"Blue Air de mult lua în calcul ieşirea de pe piaţă. Conform deciziei ANPC, ei trebuie să dea banii înapoi consumatorilor şi să le plătească despăgubiri în termen de 10 zile de la primirea procesului verbal, însă trag de timp. Nu au venit să îl ridice, aşa cum era normal. Noi am trimis procesul verbal prin poştă, cu confirmare de primire, iar acum aşteptăm să se întoarcă refuzul de primire. Următorul pas este să afişăm pe geam decizia de amendă. În mod normal, dacă ştii că eşti nevinovat, vii să ridici procesul verbal şi îl conteşti în instanţă, dar dacă nici măcar nu vii să-l ridici, aceasta arată că vrei să tragi de timp. Că poate între timp mai anunţi nişte curse pe care le anulezi în ultimul moment", a explicat acesta.

Totodată, șeful ANPC a precizat că nu sunt șanse ca persoanele care au achiziționat bilete să-și primească banii înapoi deoarece compania nu a reușit să-și plătească angajații.

"Am primit mailuri de la angajaţi ai Blue Air care ne spun că nu şi-au mai primit banii de trei luni şi ne spun "de unde să dea banii clienţilor dacă nici nouă nu ne dau", a spus Horia Constantinescu.

El spune că a discutat cu un reprezentant al operatorului aerian despre conținutul procesului verbal.

"Între întocmirea procesului verbal şi stabilirea sancţiunii am avut o întâlnire cu un reprezentant al Blue Air, domnul Năstase, împreună cu comisarii ANPC care au întocmit documentul de control. Ne scotea puţin la tablă şi ne spunea că ar fi greşit să fie sancţionat Blue Air pentru că situaţia financiară este discutabilă. Am discutat punctual situaţia la noi la birou, inclusiv ce s-a întâmplat cu banii consumatorilor. Au fost 73.000 de consumatori vătămaţi, consumatori vulnerabili, cărora nu li s-au rambursat banii, nici măcar portofelul electronic nu era funcţional. El a admis că acesta este numărul consumatorilor vătămaţi".

Oficialul ANPC spune că a propus ca banii consumatorilor să fie transformate în acțiuni la Blue Air dar societatea nu a acceptat.

"Aceasta ar fi fost doar o măsură dintr-un ansamblu mai mare de măsuri pentru rambursarea banilor. Dânsul pretindea că va rambursa 15.000 de euro pe zi, ceea ce ar fi însemnat că ar fi dat oamenilor banii înapoi în termen de 700 de zile. A propus o majorare la 20.000 de euro pe zi, care însemna 500 şi ceva de zile, lucru care, în opinia noastră, nu era o rezolvare pentru cei care îşi aşteaptă banii de un an şi jumătate".

Blue Air continuă să vândă bilete pentru curse pe care apoi le anulează.

"În continuare suntem inundaţi de sesizări din partea oamenilor care sunt în poarta avionului, cu copii, cu bagaje. Ţineţi cont şi de faptul că doar 5% din cei afectaţi fac sesizări, restul nu. Am luat în calcul că, dacă nu vom lua aceste măsuri ferme, ne-am fi putut confrunta cu ieşirea din piaţă până la finalul anului a Blue Air. Eram siguri că vor găsi orice scuză pentru a gestiona o situaţie dificilă. Au primit de la stat un ajutor de 67 de milioane de euro în timpul pandemiei, nu este treaba noastră ce au făcut cu aceşti bani, există instituţii ale statului care să verifice acest lucru", a arătat Constantinescu.



Compania a anunţat că va solicita în instanţă anularea procesului verbal prin care a fost amendată de ANPC.

"În termenul legal, ne vom adresa instanţei de judecată competente cu solicitarea de anulare a Procesului Verbal de Constatare a Contravenţiei nr. 935562 din data de 14 iunie 2022 (PVCC nr.935562/14.06.2022) emis de ANPC, având în vedere caracterul profund ilegal şi discriminatoriu al acestuia, urmând ca până la momentul la care justiţia va pronunţa o sentinţă definitivă asupra cererii noastre să nu mai comentăm în niciun mod această speţă, considerând că este atât dreptul, cât şi obligaţia oricărui cetăţean sau oricărei entităţi juridice din România să îşi tranşeze disputele administrative, comerciale sau civile, numai prin intermediul instanţelor judecătoreşti, deciziile definitive ale acestora fiind obligatorii de a fi puse în practică, indiferent dacă ne covin sau nu".

Totodată, reprezentanţii companiei arată că vor formula o plângere penală împotriva funcţionarilor ANPC care au întocmit şi semnat PVCC nr.935562/14.06.2022, precum şi Raportul de analiză şi stabilire a sancţiunii (RASS nr.04/12.07.2022), asupra cărora există indicii temeinice privitoare la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi comunicare de informaţii false.



"Având în vedere faptul că, după lecturarea PVCC nr.935562/14.06.2022, precum şi a Raportului de analiză şi stabilire a sancţiunii nr.04 în data de 12 Iulie 2022 (RASS nr.04/12.07.2022) ambele emise de ANPC, am constatat faptul că, în opinia noastră, existe indicii temeinice privitoare la săvârşirea de către funcţionarii ce au întocmit şi semnat respectivele documente, a infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297, alin. 1, Cod Penal şi, având în vedere caracterul strategic al aviaţiei civile pentru securitatea oricărei ţări, cu atât mai mult a unei ţări membre NATO, a infracţiunii de comunicare de informaţii false, prevăzută de art. 404, Cod Penal, vom formula o plângere penală în acest sens, solicitând unităţii de parchet competente să realizeze verificările necesare pentru a verifica existenţa sau inexistenţa infracţiunilor menţionate mai sus", se mai arată în documentul citat.



Compania de transport aerian precizează, în context, că nu e dispusă nici să dea ceasuri, nici procente din suma de amendă ca să "scape de amendă"- nici să accepte "procese verbale făcute pe genunchi, fără responsabilitate şi baza factuală şi fără respectarea cifrelor şi datelor oficiale.



"Blue Air asigură pe toţi angajaţii şi călătorii că în ciuda incompetenţei crase a ANPC - va continua să se dezvolte şi să aducă la destinaţie în condiţii de siguranţă pe toţi pasagerii săi", se precizează în document.



Potrivit sursei citate, în comunicatele de presă ale ANPC din data de 15 iunie şi 13 iulie 2022, precum şi în PVCC nr.935562/14.06.2022 şi RASS nr.04/12.07.2022, se face o afirmaţie incompletă, cu rea credinţă, menită să inducă în eroare opinia publică şi, ulterior, instanţele de judecată. Astfel, în documente se spune că " .... operatorul economic a anulat 11.289 de zboruri. Acestora le corespund 178.405 rezervări.....", fără a se menţiona faptul că la data efectuării controlului de către ANPC, Blue Air a pus la dispoziţia acestei instituţii dovezile necesare care demonstrau faptul că 107.674 de pasageri care au făcut parte din grupul de pasageri cu zboruri anulate fuseseră deja despăgubiţi sau compensaţi cu o formă de plată acceptată de respectivii pasageri, iar până la sfârşitul anului 2022 erau programaţi la despăgubire alţi 30.000 de pasageri, până la expirarea perioadei de concordat preventiv, respectiv luna iulie 2023, absolut toţi pasagerii din grupul menţionat de ANPC urmând a fi despăgubiţi în întregime.



Potrivit Blue Air, pasagerii rămaşi de despăgubit la acest moment reprezintă 1,97% din totalul pasagerilor transportaţi de companie în perioada martie 2020 - iulie 2022!.



"Caracterul profund discriminatoriu al comunicatelor de presă ale ANPC din data de 15 iunie 2022 şi 13 iulie 2022, precum şi ale PVCC nr. 935562/14.06.2022 şi RASS nr. 04/12.07.2022, este dat de faptul că reprezentanţii acestei instituţii au la cunoştinţă în mod detaliat de toate anulările de curse aeriene efectuate de celelalte companii aviatice care îşi desfăşoară activitatea în România, înţelegând însă să îşi îndrepte "atenţia" şi să amendeze, cu amenda maximă prevăzută de lege, exclusiv Blue Air, în condiţiile în care putem face oricând dovada faptului că nu suntem, în absolut niciun caz, compania cu cele mai multe zboruri anulate!", subliniază comunicatul.



Pe de altă parte, reprezentanţii operatorului aerian subliniază că nu au "achesat" la propuneri venite din partea preşedintelui ANPC menite să "reducă costurile cu amenda".



"Ca urmare a faptului că reprezentanţii Blue Air nu au înţeles să acheseze, în absolut niciun mod, la propuneri mai mult sau mai puţin voalate, venite din partea preşedintelui ANPC, Horia Constantinescu, care ne comunica faptul că, cităm " .... pot fi evitate costurile amenzii, dar trebuie să găsim soluţii pentru un minim de 10-20% din sumă care să acopere stresul comisarilor din ANPC care sunt terorizaţi de plângeri faţă de Blue Air" sau cele venite din partea directorului general ANPC, Paul Silviu Anghel, care ne indică în discuţiile oficiale avute ce fel de ceasuri scumpe îi plac, aceştia au coordonat şi condus aceste abuzuri împotriva Blue Air, ignorând absolut toate motivele de fapt care au condus la scăderea cifrei de afaceri a acestei societăţi de la 415.000.000 euro în anul 2019 (an în care Blue Air a transportat peste 4.500.000 de pasageri) şi a realizat profit operaţional, la aproximativ 125.000.000 euro în anul 2021, incluzând şi operaţiunile din Italia (an în care Blue Air a fost lăsat să transporte un număr de doar 1.648.024 pasageri) şi pierderi care, începând cu luna martie 2020 şi până în luna martie 2022, depăşesc suma de 125.000.000 euro", se mai arată în comunicat.



De asemenea, reprezentanţii companiei aeriene low-cost au arătat că au refuzat să furnizeze date referitoare la companiile concurente considerând că acestea există din abundenţă în spaţiul public.



"Pentru toate motivele arătate mai sus şi pentru că suntem ferm convinşi că nu avem absolut nicio culpă în izbucnirea pandemiei de COVID - 19, ştim absolut sigur că nu suntem cei care am introdus numeroase valuri de restricţii care au condus la anularea a zeci de mii de planuri de zbor, că nu ne-am dorit niciodată ca cifra de afaceri sa scadă cu 65-70% şi să fim nevoiţi să reducem flota de aeronave de la 33 unităţi la 13 şi că ştim în detaliu motivele pentru care principalul furnizor de aeronave al Blue Air a pus pe hold livrările celor 5 noi unităţi de BOIENG 737 - MAX de existenţa cărora se leagă anulările de zboruri din anul 2022, asigurăm opinia publică din România, pe pasagerii Blue Air, pe angajaţii şi creditorii societăţii, că vom depune absolut toate eforturile legale necesare pentru înlăturarea abuzului săvârşit de funcţionarii din cadrul ANPC care au întocmit şi semnat PVCC", se mai arată în comunicat.



Săptămâna trecută, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat că a amendat Blue Air cu suma de 2 milioane de euro pentru anularea a peste 11.000 de zboruri în perioada 30 aprilie 2021 - 30 aprilie 2022, şi obligă compania să returneze clienţilor banii în maximum zece zile pentru toate zborurile anulate.



"În urma sesizărilor depuse de consumatori şi ca urmare a reacţiilor din media Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a realizat, în cursul lunii iunie 2022, o acţiune de control la operatorul economic Blue Air Aviation SA. Mai exact, în perioada 30.04.2021 - 30.04.2022, operatorul economic a anulat 11.289 de zboruri, acestora corespunzându-le 178.405 rezervări, pentru care s-au efectuat plăţi în valoare toatală de 66.585.967,68 lei, de către consumatori din 20 de state membre ale Uniunii Europene, în care compania aeriană supusă verificărilor operează, cu regularitate, zboruri", precizează ANPC.