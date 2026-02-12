ARF a recepționat încă un tren Alstom care va intra în serviciul la CFR Călători

Un bărbat care și-a cumpărat o casă cu 17,6 milioane € spune acum că o demolează, pentru că vrea una mai mare
Unitatea reprezintă al 10‑lea tren electric interregional livrat de Alstom în cadrul contractului pentru cele 37 de rame RE‑IR destinate reînnoirii transportului feroviar național. Fizic este a 9-a ramă ce intră în exploatare.
Rama TS10 a fost predată către CFR Călători și va intra în operare cu călători pe data de 1 martie 2026. Achiziția este parte a unui proiect în două etape, finanțat prin POIM 2014‑2020 și Programul Transport 2021‑2027 în valoare de 1,708 miliarde de lei.
