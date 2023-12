Atenție la Noul Consens asupra economiei globale

Dacă cei ce construiesc prognoze ar fi anticipat războiul dintre Israel și Hamas și potențialul său de escaladare regională, intensificarea războiului Rusia-Ucraina și turbulențele politice din unele țări occidentale, pesimismul lor ar fi fost încă și mai pronunțat. Mai mult decât atât, volatilitatea extraordinară a finanțelor din piețele SUA - reperul-cheie pentru numeroase piețe interne și internaționale - ar fi alimentat temerile legate de o recesiune globală ce se profilează, precum și de falimente ale băncilor din SUA.

Dar în timp ce schimbările politice, geopolitice și ale piețelor neprevăzute încă de anul trecut ar fi trebuit să diminueze și mai mult perspectivele de creștere a lumii, economia globală a surprins într-un mod pozitiv.

Majoritatea economiilor dezvoltate au sfidat așteptările, evitând cu succes contracția economică. Țările în curs de dezvoltare în ansamblu au evitat dificultățile financiare. Chiar și China, în ciuda creșterii sale dezamăgitoare, a demonstrat rezistența economiei sale pe măsură ce anul se apropie de sfârșit.

Aceste tendințe încurajatoare i-au determinat pe analiști să adopte o perspectivă optimistă pentru 2024. În loc de o recesiune, prognoza consensului acum este că economia SUA se îndreaptă către o „aterizare slabă”, dezinflația deschizând calea pentru reduceri ale ratelor dobânzilor. Europa, după ce și-a consolidat rezervele de energie și și-a restructurat lanțurile de aprovizionare, se estimează că va evita și o recesiune, deși economia Germaniei ar putea continua să rămână înfrânată. În China, un pachet major de stimulente va stimula creșterea PIB-ului. Iar combinația dintre ratele dobânzilor mai scăzute și scăderea prețurilor la energie este de așteptat să protejeze majoritatea țărilor în curs de dezvoltare de dislocări economice și financiare.

După ce am fost mai optimist decât previziunile consensuale pentru 2023, mi-ar plăcea să susțin previziunile optimiste pentru anul care vine. La urma urmei, economia globală cu greu își poate permite eșecuri suplimentare. Dar în ciuda dorinței mele de a fi optimist, îmi fac griji că previziunile de consens, după ce s-au dovedit mult prea sumbre pentru 2023, s-au îndreptat prea departe în direcția opusă pentru 2024.

Principalul meu motiv de îngrijorare este că dinamica creșterii globale slăbește, pe măsură ce tensiunile geopolitice și politice interne accentuate agravează evoluțiile economice și financiare nefericite. Prea mulți factori de decizie politică par mai concentrați pe revigorarea motoarelor de creștere ineficiente decât pe abordarea amenințărilor pe termen lung, cum ar fi criza climatică și pe trecerea către modele mai durabile, orientate spre viitor. Acest lucru este evident în China, Europa și multe țări în curs de dezvoltare, unde guvernele nu au reușit să pună în aplicare reformele structurale necesare pentru a spori productivitatea și potențialul de creștere. Deși SUA se află într-o poziție relativ mai bună datorită deciziilor economice majore adoptate de administrația președintelui Joe Biden, scăderea economiilor gospodăriilor și datoriile mai mari acumulate aruncă o umbră asupra perspectivelor sale de creștere pentru anul viitor.

Economia globală se confruntă încă cu efectele costurilor de împrumut semnificativ crescute. Într-un mediu în care se estimează că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate pentru o perioadă prelungită, refinanțarea anumitor credite - în special în sectorul imobiliar comercial - devine din ce în ce mai dificilă.

Încetarea unui deceniu de rate ale dobânzilor artificial scăzute și infuzii generoase de lichiditate ale băncilor centrale este un proces gradual, care ar putea fi dureros pentru unii, mai ales că ne apropiem de „zidul scadențelor” cu care se confruntă sectorul corporativ în 2025.

Aceste incertitudini amenință să destabilizeze o piață care se confruntă deja cu o volatilitate neobișnuit de mare în centrul ei. În absența unor ancore economice, politice și tehnice solide, randamentele trezoreriei americane au rămas extrem de supărătoare. Cu cât această instabilitate persistă mai mult, cu atât este mai mare probabilitatea ca riscurile de rată a dobânzii să declanșeze sperieturi severe în zona creditului, capitalului propriu și lichidității.

Schimbările geopolitice și politice interne ar putea, de asemenea, exacerba vulnerabilitățile economice, financiare și ale pieței, deoarece pierderile umane enorme și oribile ale conflictelor în curs, în special în Gaza, cresc riscul de escaladare și subminează stabilitatea globală.

Mai mult, poziția adoptată de SUA față de conflictul din Orientul Mijlociu riscă să grăbească fragmentarea ordinii economice internaționale și să diminueze și mai mult statutul și influența globală a Americii.

Acest lucru, împreună cu încrederea tot mai mare a „statelor oscilante” de putere medie, ar putea să împiedice coordonarea politicilor internaționale, care este esențială pentru abordarea provocărilor globale precum schimbarea climatică, creșterea insuficientă, îndatorarea excesivă, creșterea inegalității, vulnerabilitățile lanțului de aprovizionare și nevoia de a reduce riscul anumitor relații economice fără a provoca o decuplare dureroasă. Alegerile-cheie din țările polarizate, cum ar fi SUA, ar putea reprezenta obstacole suplimentare în calea acțiunii globale prompte.

În ciuda unui peisaj politic și geopolitic mai provocator decât se așteptau cei mai mulți, economia globală a depășit așteptările în 2023. Dar, deși este tentant să extrapolăm din această experiență și să prognozăm o performanță puternică în 2024, astfel de previziuni trebuie abordate cu o doză sănătoasă de prudență. Prognozele de consens pot rata din nou marcajul, iar consecințele ar putea fi mai grave de data aceasta.

Mohamed A. El-Erian, președinte al Colegiului Queens de la Universitatea din Cambridge, este profesor la Wharton School a Universității din Pennsylvania și autorul cărții The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse (Random House, 2016) și coautor (împreună cu Gordon Brown, Michael Spence și Reid Lidow) al Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World (Simon & Schuster, 2023).

Traducere, adaptare, editare: Daniel Apostol, ClubEconomic.ro; Drepturi de autor: Project Syndicate