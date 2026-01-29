Autostrada A8 Tg Mureș – Miercurea Nirajului: A fost emisă o nouă autorizație de construire

A fost emisă autorizația de construcție pentru Etapa IV a lucrărilor de pe autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț (A 8), fiind vizată secțiune I Târgu Mureș – Miercurea Nirajului. Lucrările autorizate se vor desfășura pe teritoriul județului Mureș, în aria administrativă a unităților administrativ-teritoriale Gheorghe Doja, Crăciunești, Acățari, Păsăreni, Gălești și Miercurea Nirajului. În această etapă au fost autorizate: lucrări de drum, de consolidări, de structuri, inclusiv poduri și pasaje pe autostradă, precum și pasaje peste autostradă; lucrări hidrotehnice; lucrări de relocare și protejare a utilităților, iar valoarea lucrărilor autorizate este de peste 102,5 milioane lei, fără TVA. Durata de execuție a lucrărilor autorizate prin această etapă este de 12 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor, care va fi notificată în prealabil. Contractul pentru proiectarea și execuția acestei secțiuni de autostradă a fost semnat în februarie 2024 cu firma turcească Nurol. Valoarea contractului este de peste 2,46 miliarde lei fără TVA. Autorizarea lucrărilor pe tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului s-a realizat etapizat, prin emiterea succesivă a patru autorizații de construire, corespunzătoare diferitelor faze de execuție ale proiectului.

Etapa I a fost autorizată în 11 aprilie 2025, iar data de începere a perioadei de execuție a lucrărilor a fost stabilită la 15 mai 2025.

Ulterior, Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru Etapa II, pe 23 mai 2025, lucrările aferente acestei etape intrând în execuție începând cu 30 mai 2025. În Etapa III a proiectului a fost autorizată pe 21 iulie 2025, cu data de începere a perioadei de execuție stabilită la 25 iulie 2025.