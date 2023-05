BCE va continua majorarea dobânzilor pentru a ține sub control inflația

"Cred că am acoperit o mare parte din traiectoria spre moderarea inflaţiei şi readucerea ei la ţinta BCE. Încă nu am încheiat acţiunile şi nu vom lua o pauză, pe baza informaţiilor pe care le avem în prezent. Perspectivele privind inflaţia sunt prea ridicate şi durează de prea mult timp. Astfel încât multe lucruri pot merge prost şi nu putem acorda ceea ce numim informaţii privind viitoarea politică monetară. Nu am în vedere o anumită cifră", spune aceasta.

Totodată, Christine Lagarde crede că moneda euro va continua să existe mulți ani.

"Avem motive importante să celebrăm la BCE deoarece în urmă cu 25 de ani am avut obiectivul de a asigura stabilitatea preţurilor, oferind o mai bună suveranitate Europei, şi arătând mai multă solidaritate. Cred că am îndeplinit toate cele trei obiective", a precizat președinta BCE.

Mai mulți oficiali BCE spun că majorările dobânzilor vor continua și în această toamnă.

BCE a decis de șase ori consecutiv creșterea dobânzii cheie, în ultimul an, de la 0% la 3,75%.