Birouri județene și în București pentru consiliere energetică

Ghidul specific pentru înființarea ghișeelor a fost lansat în consultare publică, iar finanțarea va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Prin Reforma 2 din PNRR se urmărește deschiderea a 42 de birouri, bugetul alocat fiind de 871.920 lei, respectiv 175.438 euro pentru dotarea acestora.

Obiectul principal al reformei este eliminarea barierelor administrative întâmpinate de persoanele fizice în procesul de obținere a informațiilor pentru realizarea investițiilor de eficientizare energetică a clădirilor și stimularea investițiilor de acest tip.

Ce include ghidul de contractare

Ghidul se adresează celor 41 de consilii județene și Primăriei Municipiului București, în vederea asigurării condițiilor optime pentru implementarea și funcționarea eficientă a serviciilor aferente ghișeelor unice.

Reforma constă în înființarea unor birouri fizice și a unui punct de contact online pentru a raționaliza procesul de documentare pentru aceste renovări și instalații de energie din surse regenerabile. Conform țintelor stabilite în cadrul PNRR, termenul de realizare este trimestrul 1 al anului 2026.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Activitățile sprijinite

– achiziția de mobilier necesar pentru funcționarea ghișeului (birouri, scaune etc.);

– achiziția de echipamente IT necesare desfășurării activității de consiliere (laptopuri, imprimantă).

Cererile de finanțare vor fi depuse exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web https://pnrr.mdlpa.ro/, în intervalul 25-27 februarie 2026.