Blue Air vrea să listeze la BVB o emisiune de obligațiuni în 2022

Compania aeriană low-cost Blue Air vrea să listeze o emisiune de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în luna octombrie 2022, iar în următorii 3 ani, să ajungă pe bursa de la Londra.

Emisiunea de obgațiuni a fost programată pentru anul trecut dar a fost amânată din cauza pandmiei de COVID-19.

Nu se știe, deocamdată, care va fi valoarea acesteia, deoarece inițial a fost anunțată o sumă cuprinsă între 40-60 de milioane de euro care trebuiau să finanțeze un proiect, care însă a fost amânat.

Totodată, Eximbank România a acordat companiei Blue Air un credit de 300,775 milioane de lei (circa 60 de miloane de euro) pentru 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite din cauza pandemiei. Împrumutul are dobânda echivalentă cu ROBOR la 12 luni, plus o marjă de 4% pe an, pentru o perioadă de graţie de 12 luni şi mai multe comisioane. Garantul este Minsterul Finanțelor Publice, căruia Blue Air îi va acorda un comision la fondul de risc de 2% pe an, aplicat la soldul împrumutului garantat, în rate semianuale consecutive pe toată perioada împrumutului.