Leul s-a depreciat, joi, în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3209 lei, în creştere cu 0,79 bani (0,18%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3130 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5565 lei, în creştere cu 0,56 bani (+0,1%), faţă de 5,5509 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 678,2085 lei, de la 700,6082 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES