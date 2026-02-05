Leul s-a depreciat, joi, în raport cu principalele valute

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Feb 2026   •   19:45
Moneda naţională pierde teren în fața principalelor valute

Moneda naţională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0945 lei, în urcare cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0943 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3209 lei, în creştere cu 0,79 bani (0,18%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3130 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5565 lei, în creştere cu 0,56 bani (+0,1%), faţă de 5,5509 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 678,2085 lei, de la 700,6082 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

