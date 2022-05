Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat

„Mă bucur că firmele din România încurajează transportul cu emisii zero și aleg mașinile full electrice în detrimentul celor clasice. Sunt convins că epuizarea bugetului programului Rabla Plus dedicat persoanelor juridice într-o oră și 37 de minute se datorează pe de-o parte popularității în creștere a mașinilor electrice ca mijloc de deplasare iar, pe de altă parte, tendinței de limitare a consumului de combustibil generate de costurile tot mai mari ale carburantului. Privind la perspectiva europeană care prevede că din 2035 să nu mai fie produse mașini cu motoare clasice, cred că România se pregătește bine de pe acum pentru ceea ce va urma. Rabla Plus nu doar că vine cu una dintre cele mai mari finanțări din Europa, de aproximativ 10.000 de euro pentru mașinile full electrice, dar sprijină și o cultură de mediu a transportului din țara noastră”, a declarat ministrul Mediului, Barna Tánczos.

Bugetul alocat programului Rabla Clasic pentru această etapă este de 335.500.000 lei pentru persoanele fizice și de 123.000.000 lei pentru persoanele juridice. De asemnea, bugetul este de 50.000.000 lei pentru UAT-uri și instituții publice.

Bugetul alocat programului Rabla Plus pentru această etapă este de 262.000.000 lei pentru persoanele fizice, de 190.300.000 lei pentru persoanele juridice și de 100.000.000 lei pentru UAT-uri și instituții publice.

Persoanele interesate se pot înscrie în program până pe 31 mai 2022.