Bulgaria, tranzitată de Balkan Stream fără niciun folos, după ce a investit 1,5 miliarde de euro

Deși Bulgaria a plătit mai mult de trei miliarde de leva (1,5 miliarde de euro) pentru porțiunea conductei care traversează țara, ea nu a beneficiat în niciun fel de această investiție, servind pur și simplu doar ca țară de tranzit pentru livrările de gaze rusești către Serbia, Grecia și Macedonia de Nord.

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, și fostul prim-ministru Boyko Borisov știau că Balkan Stream, tronsonul european al gazoductului Turkish Stream, nu va fi în interesul țării, scrie bird.bg, care citează un raport secret al agenției de securitate din 2017. Conducta a fost construită sub cel de-al treilea guvern al lui Borisov și a fost numită Balkan Stream de către acesta pentru a evita sancțiunile SUA. Ea este conectată la gazoductul Turkish Stream care are o capacitate de 31,5 miliarde de metri cubi (bcm) de gaz pe an, iar Borisov și Radev au fost acuzați în ultimele zile că erau conștienți de faptul că Moscova și-a propus să retragă Ucraina de pe ruta sa de export de gaze pentru a se asigura ca în cazul invadării acestei țări, exporturile de gaze ale Rusiei nu vor fi perturbate. Deocamdată niciunul nu a răspuns acuzațiilor, scrie bird.bg, un site specializat în anchete jurnalistice.

Deși construită de Bulgaria cu fonduri de stat, Balkan Stream nu a furnizat niciodată gaze naturale țării, ea doar tranzitând țara spre Serbia. „Conducta a fost finanțată în întregime din banii contribuabililor bulgari, iar pentru implementarea sa la timp a fost dedicată o resursă administrativă uriașă, inclusiv pentru legalizarea rapidă a construcției. Această goană de a face pe plac Kremlinului este însoțită de sute de încălcări ale legii bulgare, descrise într-un raport detaliat al Consiliului de Miniștri, comandat de Guvernul Petkov (guvernul reformist condus de Kiril Petkov, demis în iunie 2022 - n.red)”, scrie site-ul citat. Ancheta a fost cerută la începutul lunii iunie de Guvernul Petkov, iar în urma ei au fost constatate zeci de încălcări ale Legii privind achizițiile publice, ale Legii pentru protecția mediului, nereguli financiare și încălcări ale legislației muncii, potrivit bird.bg.

„Se poate concluziona că instituțiile statului au închis ochii la încălcări grave ale legislației în procesul de construire a gazoductului, în mare parte legate de ecologie, dar nu numai. Prin urmare, raportul de sinteză și anexele la acesta au fost transmise Agenției de Securitate Națională de Stat. Proiectul „Balkan Stream” a fost implementat de guvernul lui Boyko Borisov într-un timp foarte scurt și finanțat cu 3 miliarde BGN de ​​către contribuabilii bulgari, iar scopul său a fost să servească, în principal, intereselor economice rusești. Prim-ministrul Borisov a fost implicat personal în finalizarea la timp a construcției și a inspectat adesea lucrările de construcție la fața locului”.

Sofia, tăiată de Gazprom

Până la sfârșitul lunii aprilie a acestui an, Bulgaria a importat aproape tot gazul de care avea nevoie de la Gazprom printr-o altă rută a Bulgartransgaz. Moscova a tăiat însă aprovizionarea și pe aici după ce Sofia a refuzat să plătească în ruble gazul importat.

DANS și-a făcut treaba, dar degeaba

Raportul secret al DANS, trimis și președintelui Adunării Naționale de atunci, Tsveta Karayancheva, a arătat clar că această conductă nu va furniza Bulgariei gaze naturale și că scopul său principal era să ocolească Ucraina. „Valoarea proiectului este de 2,5 miliarde BGN - 3 miliarde BGN și, potrivit datelor, partea rusă insistă că acesta trebuie finalizat până în 2020, cu scopul unei posibile anulări a transportului prin Ucraina”, a arătat primul raport DANS din octombrie 2017. Un al doilea raport al DANS, emis în decembrie 2017, a confirmat că Bulgaria nu va primi niciun fel de gaz prin această conductă. Organismul de securitate națională a scris că a primit informații din Rusia, după ce Gazprom a modificat parametrii privind cantitatea de gaze transportată, ea scăzând de la 19,9 bcm la 15,75 bcm anual. „Această cantitate corespunde capacității conductei propuse de partea rusă, ea urmând să fie tranzitată prin Bulgaria către Serbia, Grecia și Macedonia (de Nord), adică nu era planificată nicio cantitate pentru piața internă (bulgară)”, a scris DANS în ultimul raport.

Proiectul strategic, o mare minciună

Bulgaria a construit conducta pe cheltuiala sa, iar fostul premier Borisov a susținut în repetate rânduri că proiectul este de importanță strategică pentru țară, deoarece va diversifica sursele de aprovizionare. În ciuda faptului că a văzut rapoartele, în iulie 2020 Borissov a susținut că această conductă va livra gaze naturale în Bulgaria „din diferite surse - SUA, Rusia, Azerbaidjan, Qatar, Arabia Saudită”. Președintele Radev, care în general a fost un critic înverșunat al lui Borisov, nu a contestat niciodată această afirmație și nici nu a pus la îndoială importanța proiectului în mod public.

Dezvăluiri incomode în preajma alegerilor

După publicarea anchetei Bird.bg, Bulgaria Democrată, o alianță politică formată din trei partide, a declarat că va cere parlamentului să înființeze o comisie care să investigheze acțiunile lui Borisov, Radev și Karayancheva în ceea ce privește construcția conductei. Ancheta a apărut cu doar câteva zile înainte de alegerile generale anticipate din Bulgaria programate pentru data de 2 octombrie, în care partidul GERB al fostul prim-ministru Boyko Borissov este cotat cu cele mai mari șanse să le câștige.

Avertismentele Washingtonului, validate de informațiile DANS

Gazoductul Turkish Stream transportă 31,5 bcm de gaz rusesc pe an în zonele de vest ale Turciei. Conform proiectului, jumătate din această capacitate trebuia exportată în Balcani și Europa Centrală, spre Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, România, Serbia și Bosnia și Herțegovina. Gazprom a ocolit în mod abil UE, care blocase construcția South Stream, predecesorul gazoductului Turkish Stream. Fără a plăti un euro, compania rusă a evitat regulile UE și a reușit să transporte gaz către Balcani. Statele Unite s-au opus construirii gazoductului Turkish Stream, varianta sudică a controversatului gazoduct ruso-german Nord Stream 2, amenințând cu sancțiuni la adresa celor implicați în proiect. La două zile după inaugurarea gazoductului, Washington a transmis că se opune extinderii conductei (cu Balkan Stream) pe teritoriul bulgar, considerând că este o mișcare geostrategică a Rusiei, iar informațiile publicate acum de bird.bg dau dreptate administrației americane.

Turkish Stream a sporit influența rusească în Europa Centrală

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, şi omologul său rus, Vladimir Putin, au inaugurat în ianuarie 2020 oficial, gazoductul Turkish Stream, care urma să alimenteze anual Turcia şi Europa cu o cantitate de peste 31 de miliarde de metri cubi de gaze naturale ruseşti pe sub Marea Neagră, prin intermediul a două linii. Prima linie a conductei Turkish Stream, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, aprovizionează piaţa locală din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similară, trece prin Bulgaria via Europa Centrală. Turkish Stream leagă orașul rusesc Anapa de Kıyıköy din vestul Istanbulului, traversând Marea Neagră, partea submarină a conducte fiind de 930 km lungime. Lungimea totală a conductei este 1.100 km. Turkish Stream este format din 2 conducte paralele. Prima linie va avea o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an și este destinată aprovizionării Turciei cu gaze naturale. A doua conductă, cu aceeași capacitate, urmează să se extindă în perioada următoare spre Europa. Astfel se preconizează că un total de 31,5 miliarde de metri cubi de gaz natural vor fi transportate anual prin gazoductul Turkish Stream. Inaugurarea Turkish Stream venea la cinci ani după ce în luna decembrie a anului 2014, Rusia a anunţat că renunţă la proiectul gazoductului „South Stream”, care urma să permită furnizarea de gaze naturale ruseşti spre Bulgaria, Serbia şi Ungaria, via Marea Neagră, în favoarea proiectului Turkish Stream. Odată cu punerea în funcțiune a laturii europene a gazoductului, denumită Balkan Stream, influenţa rusească a crescut, în special în Serbia, mai ales că în această țară Gazprom a construit și sistemul de conducte care a permis racordarea la gazoduct. Prin conducta Turkish Stream Rusia a reuşit să dribleze Uniunea Europeană şi a mărit dependenţa economică a unor ţări central şi est europene de gazul rusesc, scria la vremea respectivă ziarul german Die Welt.