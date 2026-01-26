Capcane online: Circa 15% dintre români cad în plasa reducerilor false și a imaginilor trucate

Autoritățile și asociațiile de consumatori trag semnale de alarmă: verificările stricte sunt esențiale înainte de orice plată.

Corina, una dintre victimele escrocilor digitali, a pierdut 350 lei, atrasă de o reclamă neverificată.

"Am văzut o reclamă pe o reţea de socializare, mi-a plăcut foarte mult acel articol vestimentar. Iniţial, nu am făcut cercetări în legătură cu pagina aşa că am dat comanda. Mi-a mai cerut încă o dată autorizare pentru al doilea articol vestimentar. Am încercat să sun la numărul de telefon afişat pe site. Ulterior, mi-a apărut acelaşi articol vestimentar pe o altă pagină", spune aceasta pentru observatornews.ro.

Semnale roșii

Site-urile frauduloase imită buticurile luxoase, cum ar fi unul din apropierea Ateneului dar afișează adrese greșite, telefoane la care nu răspunde nimeni și zero opțiune de retur.

Ofertele „prea bune” maschează absența datelor complete de contact. Dacă sună ireal, este scam, spun experții în securitate cibernetică.

Măsuri concrete de protecție

Verifică URL-urile pe site-uri anti-fraudă și alege doar magazine UE cu identificare clară.

Plătește cu card virtual provizoriu sau limitat, fără salvare date – recomandare DNSC.

Raportează imediat la Poliție pentru șanse maxime de recuperare.

"Ar trebui să comandăm de pe site-uri care sunt din Uniunea Europeana măcar, dacă nu din România, să le putem verifica, la butonul de contact să avem toate datele sau trebuie să avem toate datele de identificare", explică Sorin Mierlea, preşedintele Info Cons.