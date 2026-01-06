CE a rambursat României aproape un miliard de euro pentru plăţile în avans

Suma a fost rambursată de către Comisia Europeană în data de 5 ianuarie 2026, confirmând eligibilitatea cheltuielilor realizate de statul român pentru sprijinirea fermierilor în cadrul campaniei de plăți.

„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, citat în comunicat.

Potrivit MADR, odată cu această tranșă, valoarea totală a rambursărilor primite de România de la Comisia Europeană în perioada 2025–2026 ajunge la aproximativ 4,08 miliarde de euro, sumă care include toate defalcările aferente fondurilor europene gestionate de statul român.

Ministerul subliniază că aceste rambursări confirmă derularea corectă a plăților către fermieri, asigură continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăți și contribuie la diminuarea presiunii asupra bugetului național, fondurile fiind decontate integral de Comisia Europeană.

Reprezentanții MADR precizează că, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), procesul de autorizare și plată a sumelor aferente campaniei în curs va continua, astfel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul financiar cuvenit.