Ce spune Florin Cîţu despre reducerea TVA la gigacalorie

Reducerea temporară a TVA până la 5% pentru gigacalorie poate fi o măsură bună, dar subiectul trebuie discutat cu responsabilii Comisiei Europene, spune liderul PNL, Florin Cîțu.

„Este o discuţie, o propunere pentru două luni de zile să fie redus temporar TVA la gigacalorie la 5%. Am recomandat o discuţie cu Comisia Europeană dacă este ok, pentru că este o reducere de venituri. Orice reducere de venituri trebuie discutată cu Comisia Europeană. Trebuie discutat dacă măsura este ok. Din punctul meu de vedere, dacă poate fi susţinută de buget pentru că înseamnă o reducere a veniturilor la buget, atunci poate să fie făcută", a spus acesta.

El a precizat că această măsură a fost propusă de Ministerul de Finanţe.

„Eu mă uit doar dacă nu destabilizează bugetul, pentru că înseamnă reducere de venituri. Dar, dacă această reducere de venituri poate să fie compensată în altă parte şi dacă se va vedea în preţuri, este o măsură bună. Iniţial au fost două luni, putem discuta trei luni”, a completat Florin Cîţu.