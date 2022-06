Conferință internațională „Sustenabilitatea Modei în lumina reflectoarelor, noi trenduri de Învățare Interculturală”

În cadrul conferinței au participat partenerii internaționali ai proiectului, parteneri locali și naționali care s-au implicat activ în implementarea cu succes a proiectului din domenii ale industriilor culturale și creative, reprezentanți din mediul asociativ, de tineret și educațional, factori decizionali și beneficiari ai proiectului. Transmisiunea live a conferinței se regăsește pe youtube accesând linkul https://youtu.be/OZwY51XxmNk și în rețelele sociale dedicate proiectului, precum https://www.facebook.com/fashionfortomorrowofficial.

Conferința face parte din proiectul european „Fashion Sustainability in the spotlight, new trends of Intercultural Learning”. Proiectul a avut loc în perioada octombrie 2020 - iunie 2022. Proiectul este cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene. Lider de proiect: Asociația Kasta Morrely din România. Parteneri internaționali sunt Organizația Intercultural for All din Portugalia și Universitatea Sfax din Tunisia.

În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile principale ale proiectului și rezultatele obținute, ce includ:

trei traininguri internaționale “Învățarea interculturală către moda sustenabilă” susținute de o echipă internațională de 7 formatori ce au implicat peste 80 de tineri la început de carieră în industriile culturale și creative;

două colecții interculturale sustenabile itinerante de promovare a tradițiilor în designul vestimentar România – Portugalia – Tunisia cuprinzând 30 de ținute;

trei seminare informativ-educative privind sustenabilitatea în domeniul modei, arta machiajului și arta hairstyling-ului ce au cumulat peste 100 de participanți;

trei evenimente internaționale culturale și creative de modă în Portugalia și Tunisia și trei ediții ale Festivalului Industriilor Creative „Kasta Morrely Fashion Week” în România incluzând târgul “Moda pentru Mâine” și trei programe de job shadowing dedicate tinerilor la început de carieră în industriile culturale și creative.

Festivalul Industriilor Creative® Kasta Morrely Fashion Week, reprezintă o evoluţie în sectorul industriilor culturale şi creative prin faptul că este un eveniment demonstrativ educativ prin abordarea culturală dedicată prezentărilor de modă.

Aceste activități au cumulat în total peste 420 participanți implicați direct în desfășurarea evenimentelor culturale de modă, cu implicarea a .

Impactul media al proiectului este completat de videobookul “Moda pentru mâine” extins cu emisiunea TV săptămânală “Moda pentru mâine cu Dr.Ana Hriscu” cu arie de acoperire în 22 județe din România și București.

Rezultatele sustenabile ale proiectului constrau în Revista culturală de modă și Ghidul de bune practici de învățare interculturală prin artele spectacolului de modă.

Ne face plăcere să vă transmitem pe scurt câteva dintre impresiile pe care participanţii la această conferinţa internaţională au avut amabilitatea să ni le împărtăşească:

Anca-Maria Simion - Neagoe – Ofițer de Relații Publice, Biroul Parlamentului European în România

"Când vine vorba de modă la nivelul Parlamentului European, nu avem prea multe ocazii să vorbim despre ea. De aceea sunt recunoscătoare echipei care ne-a povestit despre acest proiect. Este prima dată cand am aflat despre Fashion Theatre, concept care ajută foarte mult la promovarea culturii, costumelor tradiționale, folclorului. A fost o plăcere să aflu despre acest concept. Este un proiect inovator. In 2017, Parlamentul European printr-o rezoluţie pentru implementarea reglementarilor programului Europa Creativă 2014 - 2020, a ridicat problema punerii unui accent mult mai mare pe artiști și creativitate. Şi exact asta a făcut acest proiect. Am fost foarte fericiţi să fim prezenţi la acest proiect, chiar dacă nu fizic, dar prin organizarea unui stand al Parlamentului European prin care am putut să promovăm ce face Parlamentul European şi care îi sunt valorile. Toate activitățile desfășurate: videobook-urile, trainingurile, festivalurile de modă au contribuit mult la creşterea conştientizării privind sustenabilitatea modei şi să dezvolte creativitatea și competențele interculturale. Sunt încrezătoare că acest proiect poate fi replicat. Încă o dată felicitări pentru acest proiect!"

Ambasada Republicii Tunisiene în România - Ambasador E.S. Dna. Raja JHINAOUI BEN ALI, mesaj transmis de doamna Afef BOULEYMEN-GOUIA, Secretar

"În numele Excelenţei Sale, doamna Raja JHINAOUI BEN ALI Ambasador al Republicii Tunisia în România, vreau să mulţumesc pentru invitaţia de a participa la conferinţa pe care o organizaţi. Aş vrea să felicit organizaţia Kasta Morrely pentru coordonarea proiectului "Sustenabilitatea Modei în lumina reflectoarelor, noi trenduri de Învăţare Interculturală", cofinanţat de programul Europa Creativă al Uniunii Europene. Felicit şi partenerii internaţionali, în special Universitatea Sfax din ţara mea natală Tunisia, una dintre cele mai prestigioase universităţi din ţară şi Organizaţia Intercultural for All din Portugalia, pentru efortul lor lăudabil care a contribuit la succesul acestui proiect. În acest sens aş vrea să subliniez că acest proiect va servi la consolidarea capacităților industriilor culturale și creative și la promovarea moștenirii culturale și a diversității interculturale, ținând cont de dezvoltarea durabilă. Luând ca exemplu ţara mea natală, industriile creative din Tunisia au potenţialul de a fi un motor pentru creşterea economică şi bunăstare socială, de când cultura a fost recunoscută de către guvernul Tunisian ca una dintre axele strategice pentru dezvoltare. Într-adevăr guvernul tunisian este actorul principal în cadrul sectorului industriilor culturale şi creative din Tunisia. Tunisia a integrat educaţia antreprenorială în curricula universităţilor ca parte din strategia de promovare a antreprenoriatului de la începutul anilor 2000. În afară de asta Tunisia este singura ţară arabă africană şi sud mediteraneană care face parte din Programul Europa Creativă. Ţara noastră s-a alăturat acestui program începând cu luna iulie a anului 2017. Designul şi alte servicii creative reprezintă sectorul cel mai generator de venituri. Acesta acoperă aproximativ 39% din dimensiunea pieței industriilor culturale şi creative."

Oana Băluţescu - Coodonator Punctul Național de Contact Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori al Uniunii Europene

"Sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici, între prieteni vechi aş putea să consider. Am urmărit cu mare plăcere cum s-au dezvoltat în timp. Este cu adevărat o plăcere şi mă bucur că au reuşit să finalizeze acest proiect. Cunosc organizaţia care ne-a adus împreună astăzi şi prin prisma altui proiect finanţat anterior în cadrul programului Europa pentru Cetăţeni şi aşa am început să cunosc dar şi să urmăresc activitatea acestui grup, acestei organizaţii foarte interesante. Au reuşit şi în acest proiect finanţat de Europa Creativă nu numai să menţină linia dar să o facă în condiţii foarte bune. În cadrul programului pe care îl coordonez în România, fiind punct de contact găzduit de Ministerul Culturii, vă putem la dispoziţie informaţiile de care aveţi nevoie şi vă putem oferi asistenţă în elaborarea proiectului. Este important să ai pe cineva care să te ghideze și care să îți spună dacă ești pe drumul bun sau trebuie să schimbi ceva. Astăzi este despre Kasta Morrely şi partenerii săi, trebuie să îi sărbătorim şi să îi felicităm. Bravo!"

Acest proiect este unul de referință pentru sectorul industriilor culturale și creative, fiind primul de acest fel cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene cu lider de proiect din România.

Kasta Morrely este o asociaţie internaţională culturală, de apărare a drepturilor omului coordonată în totalitate de specialiști multi-calificați, cu activitate bazată pe voluntariat, ce militează activ pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii democratice prin promovarea competenţelor și calificărilor în toate sectoarele de activitate ale societăţii. Kasta Morrely este recunoscută ca organizație exemplu de bune practici la nivel european pentru proiectele sale internaționale de training care fac parte din programul pe termen lung necesar formării calificate de viitori lideri europeni.