Conflictul din Golf: Motorina ar putea depăși din nou 10 lei pe litru

Acesta este unul dintre scenariile analizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), condusă de prof. dr. ing. Dumitru Chisăliță, care avertizează că evoluția carburanților va depinde nu doar de cotația petrolului, ci și de cursul dolarului.

În prezent, piața internațională a petrolului traversează o perioadă de incertitudine, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Deși conflictul a readus în atenție riscurile privind aprovizionarea mondială, prețul petrolului Brent s-a menținut, până acum, în jurul valorii de 84-86 de dolari pe baril, semn că investitorii consideră încă posibilă evitarea unui șoc major asupra pieței.

De ce nu a explodat încă prețul petrolului

Potrivit analizei AEI, piața este susținută deocamdată de mecanisme care limitează creșterile bruște de preț, precum rezervele strategice și redirecționarea unor fluxuri comerciale.

Totuși, aceste mecanisme devin din ce în ce mai fragile.

Unul dintre cele mai sensibile puncte rămâne Strâmtoarea Hormuz, ruta prin care trece aproximativ 20% din consumul mondial de petrol și aproape o cincime din comerțul global cu gaze naturale lichefiate.

Orice perturbare a traficului prin această zonă determină imediat creșterea costurilor de transport, a primelor de asigurare și, implicit, a prețului fiecărui baril de petrol.

„Piața începe să privească riscul geopolitic nu doar ca pe o amenințare temporară, ci ca pe un cost structural care trebuie inclus în prețul petrolului”, arată analiza semnată de Dumitru Chisăliță.

Cum ar putea evolua petrolul în următoarele săptămâni

AEI estimează că, în următoarele două săptămâni, scenariul cel mai probabil este ca petrolul Brent să se mențină între 85 și 90 de dolari pe baril.

Distribuția probabilităților este următoarea:

60% șanse ca Brent să rămână între 85 și 90 dolari/baril;

30% șanse să urce între 90 și 100 dolari/baril;

10% șanse să depășească pragul de 100 dolari/baril.

Dacă însă conflictul din Golf se prelungește, iar exporturile iraniene rămân afectate sau apar noi probleme în transportul prin Hormuz, scenariile devin mult mai pesimiste.

Trei scenarii pentru următoarele două luni

Potrivit analizei AEI:

Scenariul de bază (50%): conflictul continuă fără extindere regională majoră, iar petrolul ajunge între 100 și 110 dolari/baril. Scenariul negativ (35%): atacurile asupra infrastructurii energetice continuă, iar transportul prin Hormuz este afectat semnificativ. În acest caz, Brent poate urca între 110 și 120 dolari/baril. Scenariul extrem (15%): blocarea aproape totală a Strâmtorii Hormuz și extinderea conflictului către alte state din Golf ar putea împinge temporar petrolul peste 120 dolari/baril.

De ce România nu depinde doar de prețul petrolului

Dumitru Chisăliță atrage atenția că, în cazul României, simpla evoluție a petrolului nu explică prețul de la pompă.

Prețul final este influențat de mai mulți factori:

cotația internațională a petrolului;

cursul dolarului față de leu;

costurile de rafinare și transport;

accizele;

TVA.

Cum petrolul este tranzacționat aproape exclusiv în dolari, orice apreciere a monedei americane majorează automat costurile importatorilor, chiar dacă prețul barilului rămâne neschimbat.

În plus, mai mult de jumătate din prețul carburanților este reprezentat de taxe.

Cât ar putea costa benzina și motorina

Pornind de la ipoteza că petrolul Brent va urca spre 95-110 dolari/baril, iar dolarul se va aprecia până la 4,6-4,8 lei, fără noi măsuri de compensare din partea statului, AEI estimează următoarea evoluție:

În următoarele două săptămâni

benzină: 8,75-8,80 lei/litru

motorină: 9,60-9,70 lei/litru



În aproximativ o lună

benzină: 9,00-9,10 lei/litru

motorină: 9,90-10,00 lei/litru



Dacă tensiunile persistă două luni

benzină: 9,10-9,40 lei/litru

motorină: 10,05-10,25 lei/litru

Potrivit specialistului, motorina va continua probabil să fie mai scumpă decât benzina, deoarece Europa rămâne dependentă de importurile de distilate medii, iar cererea pentru acest carburant este ridicată atât în transporturi, cât și în industrie.

Dolarul ar putea avea un rol decisiv

Unul dintre cele mai importante avertismente din analiză privește cursul de schimb.

AEI estimează că, dacă petrolul se scumpește cu aproximativ 20%, iar dolarul se apreciază simultan cu 8-10% față de leu, costurile de import exprimate în moneda națională pot crește cu aproape 30%, înainte de includerea cheltuielilor logistice și fiscale.

Ce probabilitate există ca motorina să treacă de 10 lei

Pentru luna septembrie, Asociația Energia Inteligentă estimează:

55% probabilitate ca motorina să coste între 9,70 și 9,90 lei/litru;

30% probabilitate pentru un preț între 10,05 și 10,25 lei/litru;

15% probabilitate ca prețul să depășească 10,25 lei/litru, scenariu care ar necesita o escaladare militară majoră și perturbări severe ale pieței mondiale a petrolului.

În opinia președintelui AEI, balanța riscurilor rămâne înclinată către noi scumpiri în următoarele una-două luni.

„Nu petrolul este singurul indicator care trebuie urmărit. Pentru România, combinația dintre cotația Brent și evoluția dolarului american poate deveni determinantă. Dacă ambele variabile continuă să crească simultan și conflictul din Golf escaladează, atingerea unui preț de aproximativ 10 lei/litru pentru motorină în luna septembrie nu mai poate fi considerată un scenariu marginal, ci unul cu o probabilitate semnificativă”, concluzionează Dumitru Chisăliță.