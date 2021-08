Contract Title: Aquisition of Small lab equipment

Publication reference: RORS-279/USAMVB Timisoara

Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara – BUAS, Timisoara City, 119 Calea Aradului Street Timis County, România, intends to award a supply contract for purchase of Small lab equipments for the purpose of water and soil sampling for monitoring of environmental pollution (Heavy metals, pesticides, herbicides, insecticides) of natural resources, mainly agricultural land and water, in Timisoara City, 119 Calea Aradului Street, Timis County, Romania, with financial assistance from the interreg IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme. The tender dossier is available from Timisoara City, 119 Calea Aradului Street, Timis County, Romania, and will also be published on the IPA Cross-Border Cooperation Programme website: www.romania-serbia.net.

The deadline for submission of tenders is 03.09.2021 12:00 hour (locas time).

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website: www.romania-serbia.net.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara - BUAS, Timișoara, Strada Calea Aradului 119, județul Timiș, România, intenționează să atribuie un contract de furnizare pentru achiziționarea de “Mici echipamente de laborator” pentru prelevarea de probe de sol si apa in scopul monitorizarii poluării mediului (metale grele, pesticide, erbicide, insecticide), a resurselor natural, în special terenuri agricole și apă, în orașul Timișoara, strada Calea Aradului 119, județul Timiș, România, cu asistență financiară prin programul de cooperare transfrontalieră IPA interreg România-Serbia. Dosarul de licitație este disponibil din orașul Timișoara, str. Calea Aradului 119, județul Timiș, România și va fi publicat și pe web site-ul Programului de cooperare transfrontalieră IPA: www.romania-serbia.net.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03.09.2021 ora 12:00 (ora locala).

Date:03.08.2021