CRE avertizează: intervenția statului în adaosul comercial la gaze poate distorsiona piața

"Susținem obiectivul protejării consumatorilor într-un context de volatilitate și presiune socială. Cu toate acestea, soluția înaintată - limitarea administrativă a adaosului comercial în segmentul de furnizare și trading - reprezintă o intervenție directă asupra mecanismelor pieței, care trebuie fundamentată solid și calibrată cu precizie. Segmentul de furnizare este deja sever afectat de actuala schemă de plafonare - compensare, în condițiile în care întârzierile la plata sumelor datorate de stat au generat presiuni majore asupra fluxurilor de numerar și asupra capacității operatorilor de a-și finanța activitatea curentă. Introducerea unei noi constrângeri, fără rezolvarea dezechilibrelor deja existente, poate afecta stabilitatea financiară a unor companii esențiale pentru funcționarea pieței și pentru securitatea aprovizionării", au transmis reprezentanții CRE.

Organizația subliniază că intervențiile asupra formării prețurilor nu pot deveni o practică recurentă și nu pot substitui funcționarea mecanismelor concurențiale. Respectarea principiilor economiei de piață, a proporționalității și a nediscriminării este esențială pentru menținerea încrederii în cadrul legal și de reglementare. Un sector strategic, aflat în plin proces de investiții și transformare, are nevoie de stabilitate și predictibilitate, nu de ajustări succesive și intempestive ale regulilor de funcționare a pieței.

În același timp, CRE își reafirmă sprijinul deplin pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. “Combaterea sărăciei energetice este o prioritate legitimă și necesară. Considerăm în același timp că protecția socială trebuie realizată prin instrumente personalizate, transparente și sustenabile bugetar, care să nu distorsioneze piața și să nu fragilizeze operatorii responsabili de livrarea energiei către milioane de consumatori”, arată CRE.

Centrul Român al Energiei (CRE) este o organizație profesională, non-guvernamentală și non-profit, care, din anul 2011, reunește și reprezintă interesele companiilor de stat și private ce operează în întreg lanțul de valoare al sectorului energetic din România, atât la nivel național, cât și la nivel european, la București și Bruxelles. Din anul 2024, CRE este reprezentantul industriei energetice din România la Eurelectric, principala federație europeană a industriei energiei electrice.