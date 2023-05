Ce este un credit cu garantie imobiliara și de ce este cea mai sigură soluție pentru problemele tale

În ultimii ani numărul solicitărilor pentru credite a fost și în continuare este în creștere, iar acest lucru a determinat instituțiile bancare și nebancare să pună la dispoziția clienților un portofoliu larg de oferte și produse atractive. Cu toate acestea, nu întotdeauna solicitantul beneficiază de produsul ideal pentru el, care în general se traduce în: aprobare rapidă, cât mai puține drumuri, flexibilitate, siguranță și fără comisioane suplimentare.

Deoarece ne dorim să schimbăm ideea că un credit vine la pachet cu o mulțime de comisioane ascunse, stres și pericol financiar, în cele ce urmează îți vom povesti despre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le cunoști, referitoare la un credit cu garantie imobiliara, acordat de către instituția noastră nebancară:

Ce este un imprumut cu garantie imobiliara

Ce beneficii poate avea acesta

Timpul

Flexibilitatea

Întocmirea rapidă a dosarului

Criteriile facile de eligibilitate

La ce trebuie să fii atent atunci când optezi pentru un astfel de credit

Cum îți poți face o idee exactă despre suma plătită la finalul perioadei de creditare

Ce este un împrumut cu garanție imobiliară

Acesta reprezintă un credit cu ipoteca pe casa, apartament, vilă, clădire, teren extravilan, teren intravilan cu sau fără construcție și așa mai departe. În esență, garanția acestui tip de împumut poate fi formată din ipotecă asupra unui bun imobil precum cele menționate anterior.

Destinația unui astfel de credit este aleasă în totalitate de către solicitant. Desi majoritatea celor care aplică pentru credite cu garantie imobiliara doresc să le utilizeze în achiziția unei locuințe sau a unui autoturism, acestea pot fi folosite pentru acoperirea nevoilor financiare ale solicitantului, fără a se condiționa destinația, acesta nefiind doar un simplu credit pentru casa. Ne-am dorit să oferim acest tip de credit clienților noștri pentru a le oferi un real ajutor în drumul către stabilitatea financiară, iar din acest considerent destinația creditului este aleasă exclusiv de catre solicitant.

Un aspect important de știut este că acest credit se acordă chiar și în vederea refinanțării creditelor de la alte instituții financiare, iar instituția noastră îl acordă chiar și persoanelor ce figurează în Biroul de Credit.

Beneficiile unui împrumut cu garanție imobiliară

Am luat un produs general și l-am particularizat în funcție de nevoile și preferințele întâlnite la potențialii noștri clienți. Am ținut cont de fiecare obstacol pe care aceștia ni l-au povestit din experiențe anterioare, am comunicat deschis și am consolidat relații sănătoase, iar azi ne mândrim cu cea mai bună versiune a creditului cu garanție imobiliară de pe piață, adaptată nevoilor profilului actual de solicitant.

Am decis să transformăm fiecare pas și aspect al întregului proces într-un beneficiu pentru clienți, iar în rândurile următoare îți vom povesti care este rezultatul.

Timpul

Am învățat din experiență că în majoritatea cazurilor clienții analizează și se gândesc un timp îndelungat la decizia pe care urmează să o ia cu privire la un credit, ceea ce este perfect corect și normal. Creditul reprezintă în definitiv un ajutor și o responsabilitate în același timp.

Totuși, momentul în care decizia de a contacta o instituție de credit este luată, de cele mai multe ori se identifică cu o urgență, iar din acest motiv solicitanții își doresc să obțină creditul cât mai rapid cu putință.

Pentru a satisface această nevoie, oferim orice împrumut în maxim 24 de ore de la transmiterea documentelor solicitate. În acest fel clienții noștri se pot bucura rapid de până la 500.000 lei sau echivalentul în euro și îi pot utiliza după bunul plac.

Flexibilitatea

Deschiderea noastră către propunerile clienților și găsirea celei mai bune soluții pentru ambele părți reprezintă unul dintre principiile noastre de funcționare.

Credem în faptul că oamenii pot primi exact ajutorul de care au nevoie, cât timp există comunicarea necesară între specialiștii noștri și solicitanți. În timp am remarcat nevoia clienților de a schimba moneda în care a fost acordat creditul, chiar în timpul perioadei de creditare.

Am creat posibilitatea de a converti moneda unui credit actual din EURO în LEI, cu ajutorul unei cereri scrise. Conversia se va face la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării conversiei, fără a se percepe comisioane sau taxe suplimentare .

Întocmirea rapidă a dosarului

Drumurile, timpul pierdut, dosare întregi de acte doveditoare și adeverințe, toate acestea sunt aspectele la care ne gândim cu toții atunci când vorbim de întocmirea dosarului pentru obținerea unui credit de la o instituție bancară clasică.

Nu este un secret faptul că IFN-urile au conditii mai permisive și în ceea ce privește documentația necesară pentru aprobarea creditului, astfel că pentru a obține un imprumut cu garantie imobiliara trebuie să ne pui la dispoziție doar 3 categorii de documente:

Acte de identitate pentru solicitant, codebitori și/sau garanți:

Acte de identitate;

Documente care atestă starea civilă.

Documente care atestă veniturile solicitantului și ale familiei sale:

Adeverință de venit (pentru venituri din salarii și contracte de administrare/management/ de mandat obținute în România);

Sunt acceptate veniturile obținute din orice tip de activitate legală (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, contracte de mandat, dividende etc.);

Documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus în garanție:

Documente care atestă dreptul de proprietate;

Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

Documentația cadastrală;

Acord de refinanțare sau contractul de credit împreună cu graficul de rambursare și contractul de ipotecă (în cazul refinanțării externe);

Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscală etc.).

Criterii facile de eligibilitate

“Dacă nu mă încadrez tuturor cerințelor de acordare a creditului?”

Așa sună întrebarea care macină gândurile solitanților. Intenționăm să schimbăm imaginea infricoșătoare asociată acordării unui credit, iar cum criteriile de eligibilitate reprezintă primul pas al procesului, am adus îmbunătățiri și acestei etape, creând o lista de criterii permisive pentru solicitanții noștri:

Solicitantul trebuie să fie cetățean român sau chiar și cetățean străin, însă cu rezidență în România;

Solicitantul trebuie să aibe vârsta peste 18 ani;

Este necesară prezentarea unei garanții imobiliare (teren liber sau ocupat de construcții, o construcție, un apartament). Imobilul poate fi în proprietatea solicitantului sau în proprietatea unei alte persoane fizice;

Este necesară prezentarea documentelor referitoare la veniturile realizate, după caz.

La ce trebuie să fii atent atunci când optezi pentru un credit cu garanție imobiliară

Întocmirea unui contract de creditare cu instituția greșită se poate transforma rapid dintr-un ajutor într-o grijă în plus. Informațiile ascunse sunt principalul motiv al fricilor potențialilor clienți, astfel că, înainte să începi o colaborare cu o instituție financiară, trebuie să fii atent la aspecte precum:

Recenziile companiei

Urmărește ce recenzii are, de la clienții actuali, compania cu care intenționezi să colaborezi. În acest fel îți vei da seama de seriozitatea și siguranța pe care o vei resimți la rândul tău, în calitate de client. Experiența persoanelor aflate în situații similare întotdeauna va reprezenta un real punct de pornire pentru cei ce doresc cu adevărat să se informeze corespunzător.

Comisioanele și taxele suplimentare

Informează-te în detaliu dacă vei fi nevoit să suporți comisioane suplimentare pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată, parțială sau totală a creditului. Poți fi pus în fața unei situații complet neplăcute și dezavantajoase pentru tine.

Noi am ales, din grija pentru clienții noștri, ca toate aceste comisioane și taxe suplimentare să fie zero . În acest fel oferim flexibilitatea și înțelegerea de care cu toții avem nevoie mai devreme sau mai târziu.

Informațiile ascunse

Am ales să formăm o echipă de specialiști în domeniul creditării și să creăm relații bazate pe onestitate și încredere cu toți cei ce ne-au ales. Ascultăm fiecare client și înțelegem nevoile acestuia, reușind în final să conturăm cea mai avatajoasă ofertă.

Ne place să știm că vom rămâne alegerea și recomandarea numarul unu a clienților noștri în materie de credite, iar din acest motiv expunem fiecare beneficiu și potențial risc încă de la discuțiile incipiente.

Cum îți poți face o idee exactă despre suma plătită la finalul perioadei de creditare

Orice potențial client vrea să știe în primul rând raportul dintre suma primită și suma înapoiată, astfel încât am încorporat în website-ul nostru un simulator de rate online ce cuprinde valoarea împrumutului, perioada, rata lunară și moneda în care dorești să primești împrumutul.

Rata împrumutului este fixă pe toată perioada de creditare, astfel că poți știi exact suma pe care o vei înapoia comparativ cu suma pe care intenționezi să o soliciți.

În concluzie, la o simplă căutare pe Google de “credit garantie imobiliara” vei obtine o multime de rezultate. Fii totuși atent la toate aspectele menționate pe tot parcursul articolului: criteriile de eligibilitate, documentația, timpul de așteptare pentru acordarea creditului, renumele companiei, informațiile ascunse, echipa, comisioanele suplimentare și așa mai departe.

Noi am creat acest produs special adaptatat nevoilor clienților noștri, astfel încât aceștia să se bucure de cea mai bună ofertă existentă pe piață și o experiență completă alături de echipa noastră de profesioniști.

Intră acum pe pagina noastră de contact și ia legătura cu noi pentru a afla mai multe informații!