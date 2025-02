Fabuloasa avere imobiliară a parlamentarilor: terenurile lor ar acoperi de 12 ori Bucureștiul

28.259.662,27 metri pătrați este suprafața totală a terenurilor intravilane, extravilane, agricole, forestiere sau a luciurilor de apă pe care le-au declarat cei 463 de senatori și deputați, în declarațiile de avere pe care le-au completat, odată cu preluarea mandatului. Iar senatorii și deputații PNL domină acest clasament, cu terenuri în suprafață de 16,8 milioane de metri pătrați, din care peste 12 milioane de metri pătrați se află în proprietatea unui singur deputat liberal – celebrul Ion Iordache. După cei de la PNL, pe locul al doilea se află cei de la PSD, cu 3,14 milioane de metri pătrați de terenuri, urmați îndeaproape de cei de la AUR, cu 3,02 milioane de metri pătrați de pământuri. Iar asta nu este totul. Senatorii și deputații României au în proprietate, conform aceleiași declarații de avere oficiale, nu mai puțin de 1.033 imobile – apartamente, case de locuit, case de vacanță, spații comerciale sau spații de producție, a căror suprafață totală se întinde pe 196.987,75 de metri pătrați. Adică pe aproape 19,7 kilometri pătrați, echivalentul a peste 80% din localitatea Mogoșoaia.

Grupul Partidului Național Liberal de la Camera Deputaților, care este compus din 49 de parlamentari, are în proprietatea membrilor săi, conform declarațiilor de avere depuse și completate de către aceștia, nu mai puțin de 15.209.876,03 metri pătrați de terenuri. Din acestea, 401.205 metri pătrați reprezintă terenuri intravilane, 3.306.434 metri pătrați sunt terenuri extravilane, 3.684.553 metri pătrați sunt terenuri agricole, iar 63.537 metru pătrați sunt luciuri de apă.

De departe, cel mai avut proprietar de pământuri din PNL și, totodată, din Parlamentul României, este actualul deputat de Gorj, fost senator, în legislatura precedentă, Ion Iordache. În cea mai recentă declarație de avere completată, acesta menționează, cât se poate de oficial, că se află, împreună cu soția sa, în proprietatea unei suprafețe de 12.194.252 de metri pătrați de terenuri, dintre care 12 terenuri forestiere cu suprafața de 7.678.067 metri pătrați, a 35 de terenuri agricole cu suprafața totală de 1.253.355 metri pătrați, a 19 terenuri extravilane cu suprafața de 3.134.195 de metri pătrați, precum și a altor șapte terenuri intravilane cu suprafața totală de 65.090 metri pătrați, la care se adaugă încă 63.537 de luciuri de apă.

Deputatul Ion Iordache mai deține, conform aceluiași document, zece clădiri cu suprafața totală de 3.321 metri pătrați, din care 8 sunt spații comerciale sau de producție (2.954 metri pătrați), iar două sunt case de locuit (367 metri pătrați).

Colegii, proprietăți fără număr

Tot la PNL, regăsim mai mulți deputați plini de metri pătrați de terenuri și/ sau de clădiri. Alexandru Ioan Andrei are trei terenuri intravilane și terenuri extravilane, cu suprafața de 88.896 metri pătrați, la care se adaugă șapte apartamente și trei case de locuit, cu suprafața totală de 1.001 metri pătrați.

Deputatul Sebastian Burduja, ministrul Energiei, are două terenuri agricole cu suprafața totală de 41.500 metri pătrați, precum și trei apartamente, la care se adaugă o casă de locuit în SUA, toate în suprafață totală de 541 metri pătrați.

Deputatul PNL Adrian Felician Cozma este proprietarul a cinci terenuri agricole și a două terenuri forestiere, cu suprafața totală de 50.564 metri pătrați, la care se adaugă un apartament, două case de locuit, o casă de vacanță și un spațiu de producție, în suprafață totală de 1.578 metri pătrați. Colegul său, Marian Crușoveanu, are în proprietate 12 terenuri intravilane, trei terenuri extravilane și două terenuri agricole, cu suprafața totală de 109.332,8 metri pătrați, la care se adaugă trei case de locuit, un spațiu de producție și opt apartamente, cu suprafața totală de 8.168,5 metri pătrați. Mai departe, deputatul PNL Mihai Culeafă deține 16 terenuri intravilane, 2 terenuri agricole, un teren extravilan și două terenuri forestiere, cu suprafața totală de 159.268 metru pătrați, la care se adaugă două case de locuit, două spații de producție, două case de vacanță și 19 apartamente, cu suprafața totală de 3.245 metri pătrați.

Alt deputat PNL, Adrian Mocanu, deține patru terenuri agricole și patru terenuri intravilane, cu suprafața totală de 246.206 metru pătrați, la case se adaugă cinci case de locuit cu suprafața de 584,94 metri pătrați. Liberalul Alexandru Popa deține 14 terenuri agricole și trei terenuri intravilane, cu suprafața totală de 1.375.433 metri pătrați, la care se adaugă o casă de locuit de 190 metri pătrați. Ciprian Pandea are trei terenuri agricole cu suprafața de 444.100 metri pătrați și două apartamente de 270 metru pătrați. Iar deputatul George Scarlat deține două terenuri forestiere, un teren agricol și două terenuri extravilane cu suprafața de 173.901 metri pătrați, la care se adaugă un apartament și un spațiu comercial de 27.012 metri pătrați.

Becali, cel mai tare de la AUR

La Camera Deputaților, Grupul Parlamentar al AUR numără 43 de aleși, iar în declarațiile lor de avere se regăsesc terenuri cu suprafața totală de 2.618.931,83 metri pătrați, din care 379.629,53 metri pătrați sunt terenuri intravilane, 1.527.522 metri pătrați sunt terenuri extravilane, 630.488,3 metri pătrați sunt terenuri agricole, 10.000 metri pătrați sunt terenuri forestiere, iar 70.000 metri pătrați sunt luciuri de apă. Se remarcă, aici, latifundiarul din Pipera, George Becali, cu cinci terenuri intravilane, două terenuri extravilane și un luciu de apă, cu suprafața totală de 1.615.817,01 metri pătrați, la care se adaugă două case de locuit cu suprafața totală de 743,07 metri pătrați.

Deputatul AUR Mihai Bogdan Negoescu are cinci terenuri agricole, patru terenuri extravilane și patru terenuri intravilane, cu suprafața totală de 102.424 metri pătrați, la care se adaugă trei apartamente, o casă de locuit și trei spații de producție, cu suprafața totală de 377 metri pătrați. Colegul lor, Tiberiu Nicolae Boșutar, deține 8 terenuri intravilane și un teren extravilan cu suprafața totală de 68.047,75 metri pătrați precum și un apartament și o casă de locuit cu suprafața totală de 570 metri pătrați.

Deputatul AUR Petru Gabriel Negrea are în proprietate 10 terenuri intravilane și 25 de terenuri agricole cu suprafața totală de 304.835 metri pătrați, la care se adaugă trei case de locuit și un spațiu de producție cu suprafața totală de 810 metri pătrați.

UDMR vine tare din urmă

Al treilea cel mai mare proprietar de pământuri din Parlament este grupul parlamentar al UDMR din Camera Deputaților. În declarațiile de avere depuse de către cei 22 de aleși UDMR, se regăsesc 2.404.462,48 metri pătrați de terenuri, dintre care 298.958,48 metri pătrați sunt intravilane, 151.415 metri pătrați sunt extravilane, 1.941.089 metri pătrați sunt agricole și 13.000 metri pătrați sunt forestiere.

Cea mai interesantă declarație de avere este cea a deputatului UDMR Anquetil Karoly Kolcsar, cu patru terenuri agricole și 11 terenuri intravilane, în suprafață totală de 1.181.179 metri pătrați, la care se adaugă 7 case de locuit, două spații de producție și trei apartamente, a căror suprafață totală se ridică la 6.008.65 metri pătrați. La rândul ei, deputata Rozalia Ibolya Biro are în proprietate 9 terenuri intravilane, un teren agricol și 3 terenuri extravilane, cu suprafața totală de 363.852 metri pătrați, la care se adaugă 3 case de locuit (dintre care una în Ungaria), 2 apartamente și două spații de producție, cu suprafața totală de 2.193,4 metru pătrați.

Deputatul UDMR Andrei Molnar deține un teren intravilan și trei terenuri agricole cu suprafața totală de 129.316 metri pătrați, precum și patru apartamente cu suprafața de 306,85 metri pătrați. Mai departe, Seres Denes are 3 terenuri agricole 3 terenuri forestiere și 3 terenuri extravilane cu suprafața totală de 107.988 metri pătrați, precum și 2 apartamente și o casă de locuit cu suprafața totală de 429 metru pătrați. Un alt exemplu este cel al deputatei UDMR Brigitta Eva Zahoranszki, cu 7 terenuri agricole cu suprafața de 208.758 metri pătrați și cu o casă de locuit de 164 metri pătrați.

PSD ia doar „bronzul”

Grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților, cu cei 86 de membri, se află, din acest punct de vedere, abia pe locul al patrulea, cu 2.160.267,29 metri pătrați de pământuri, dintre care 355.070,9 metri pătrați de teren intravilan, 115.600 metri pătrați de teren extravilan, 1.262,467 metri pătrați de teren agricol, 426.922,39 metri pătrați de teren forestier și 2.388 metri pătrați de luciu de apă.

În topul deputaților social-democrați latifundiari se află Dumitrița Gliga, cu 2 terenuri extravilane, 6 terenuri intravilane, un teren forestier, un luciu de apă și 12 terenuri agricole, cu suprafața totală de 773.140 metri pătrați, la care se adaugă două case de locuit și o casă de vacanță cu suprafața totală de 733 metri pătrați. Deputatul PSD Ilie Toma deține un teren extravilan, un teren agricol și un teren forestier cu suprafața totală de 203.200 metri pătrați, precum și un apartament și o casă de locuit, cu suprafața de 325 metri pătrați.

Mihai Weber are în proprietate 6 terenuri intravilane și un teren forestier cu suprafața de 104.158 metri pătrați, precum și o casă de locuit și un spațiu de producție de 2.120 metri pătrați. Deputatul Lucian Ioan Titus Morar deține 4 terenuri intravilane și un teren forestier cu suprafața de 144.015 metri pătrați, precum și o casă de locuit de 180 metri pătrați. Colegul lor Ioan Mihalcea are în proprietate 3 terenuri intravilane și două terenuri agricole de 141.682,28 metri pătrați, la care se adaugă o casă de locuit și 7 apartamente cu suprafața totală de 842,46 metri pătrați. Remus Gabriel Lăpușan are 3 terenuri intravilane, 3 terenuri forestiere și 5 terenuri agricole, cu suprafața totală de 118.074 metri pătrați, la care se adaugă un apartament, două case de locuit și un spațiu de producție de 803 metri pătrați.

Minoritățile și neafiliații, puțini, dar descurcăreți

Al cincilea grup parlamentar din Camera Deputaților la capitolul imobiliar este SOS România. Partidul Dianei Șoșoacă are, în Camera inferioară a Parlamentului, 24 de aleși, care au în proprietate, așa cum rezultă din declarațiile de avere și de interese, terenuri în suprafață totală de 586.621 metri pătrați, din care 32.356 metri pătrați sunt intravilane, 133.340 metri pătrați sunt extravilane, 381.956 metri pătrați sunt agricole, iar 40.000 de metri pătrați sunt forestiere.

În acest grup parlamentar, se remarcă trei deputați. Primul este deputatul Florin Garagață, cu șase terenuri agricole și un teren extravilan, a căror suprafață totală se ridică la 221.040 metri pătrați, la care se adaugă trei case de locuit cu suprafața totală de 777,49 metri pătrați.

La rândul ei, deputata SOS România Mariana Vârgă are în proprietate 7 terenuri intravilane, 4 terenuri agricole, 2 terenuri extravilane și 3 terenuri forestiere cu suprafața totală de 147.871 metri pătrați, la care se adaugă patru case de locuit, cu suprafața totală de 306 metri pătrați. Nu în ultimul rând, celebrul deputat Dumitru Coarnă declară proprietatea trei terenuri extravilane și a două terenuri intravilane, a căror suprafață totală se ridică la 127.700 metri pătrați, la care se adaugă trei apartamente cu suprafața totală de 239,6 metri pătrați.

USR, în coada clasamentului

USR are la Camera Deputaților un grup parlamentar compus din 40 de aleși. Aceștia menționează în declarațiile de avere proprietatea a 456.873,13 metri pătrați de terenuri, dintre care 41.724 metri pătrați sunt terenuri intravilane, 4.300 metri pătrați sunt extravilane, 210.849 metri pătrați sunt agricole și 200.000 metri pătrați sunt forestiere.

Dintre acești deputați, patru ies în evidență. Prima este Oana Murariu, cu 4 terenuri intravilane, 2 terenuri agricole și un teren extravilan, a căror suprafață totală se ridică la 57.097 metri pătrați, la care se adaugă două apartamente și o casă de vacanță cu suprafața totală de 141,54 metru pătrați. Al doilea este deputatul Bogdan Ionel Rodeanu, cu un teren intravilan și un teren agricol de 53.003,87 metri pătrați, precum și cu un apartament și o casă de locuit de 398,1 metri pătrați. Al treilea este parlamentarul USR Marius Nicolae Alecsandru, care deține un teren intravilan și un teren agricol cu suprafața totală de 216.000 metri pătrați, la care se adaugă un apartament de 100,17 metri pătrați. Iar al patrulea este Teodor Lazăr, cu 5 terenuri intravilane și 13 terenuri agricole, a căror suprafață totală este de 71.123 metri pătrați, și cu o casă de locuit, două apartamente și un spațiu comercial cu suprafața totală de 3432 metri pătrați.

Cu puțini membri, dar cu mulți metri pătrați

Cu doar 7 membri, Grupul parlamentar al neafiliaților din Camera Deputaților se remarcă cu 363.242 metri pătrați de terenuri, dintre care 21.372 metri pătrați intravilane, 211.070 metri pătrați agricole, 100.000 metri pătrați forestiere și 30.800 metri pătrați luciu de apă.

Astfel, soții deputați Monica și Radu Mihail Ionescu dețin 10 terenuri agricole, 2 terenuri intravilane și un teren forestier, cu suprafața totală de 304.306 metri pătrați, precum și o casă de locuit de 192 metri pătrați. Iar deputatul Ștefan Alexandru Băișanu deține 3 terenuri intravilane, un teren agricol și un luciu de apă cu suprafața totală de 58.428 metri pătrați, la care se adaugă 4 case de locuit și o casă de vacanță cu suprafața totală de 1.156 metri pătrați.

Cei 17 parlamentari ai Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților au în proprietate o suprafață totală de 190.267 de metri pătrați de terenuri, din care 40.524,23 metri pătrați sunt terenuri intravilane, 321.577 metri pătrați sunt terenuri extravilane, 116.366 metri pătrați sunt terenuri agricole, iar 1.800 metri pătrați sunt terenuri forestiere.

Spre exemplu, deputatul Ognean Crîstici deține un teren intravilan și 12 terenuri extravilane cu suprafața totală de 31.674 metri pătrați, precum și 3 apartamente și 2 case de locuit cu suprafața totală de 591 metri pătrați. Apoi, deputatul Ghervazen Longher are 18 terenuri agricole, 2 terenuri intravilane și un teren forestier cu suprafața totală de 35.900 metri pătrați, la care se adaugă o casă de locuit de 217 metri pătrați. Iar deputatul Bogdan Alin Stoica declară că are în proprietate 4 terenuri intravilane și trei terenuri agricole, cu suprafața totală de 37.562 metri pătrați, precum și o casă de locuit și un spațiu de producție, cu suprafața totală de 301,98 metri pătrați.

Partidul lui Georgescu, pe ultimul loc

Cel mai sărac grup parlamentar din Camera Deputaților, care are 22 de membri, este cel al Partidului Oamenilor Tineri, cu 103.054,68 de metri pătrați de terenuri. Dintre acestea, 23.364 metri pătrați sunt intravilane și 89.690 sunt agricole. Cel mai avut deputat al acestui grup este Cristian Emanuel Cîmpan, cu un teren intravilan și cu 2 terenuri agricole, a căror suprafață totală se ridică la 22.294 metri pătrați, la care se adaugă o casă de locuit și un spațiu de producție cu suprafața totală de 552 metri pătrați. Lidera POT, Anamaria Gavrilă, are 3 terenuri intravilane și 2 terenuri agricole, cu suprafața totală de 19.557 metri pătrați, la care se adaugă 2 apartamente și o casă de locuit, cu suprafața de 663 metri pătrați. Tot la POT activează și deputatul Călin Florin Groza, care declară 2 terenuri intravilane și 4 terenuri agricole, cu suprafața totală de 24.150 metri pătrați, la care se adaugă două case de locuit cu suprafața de 244 metri pătrați.

Liberalii sunt latifundiarii Parlamentului

Această centralizare a proprietăților imobiliare pe care le dețin deputații proaspăt aleși la scrutinul din data de 1 decembrie 2024 au la bază informațiile menționate de către toți cei 330 de parlamentari ai Camerei inferioare a Parlamentului în declarațiile de avere completate și încărcate pe pagina oficială de internet a instituției citate. Însă, câtea zeci de parlamentari nu au nicio proprietate imobiliară, ceea ce înseamnă că aceste averi sunt concentrate în patrimoniul unui grup mai restrâns de aleși.

În total, deputații au în proprietate 24.093.705,67 metri pătrați de teren. Dintre acestea, 1.585.214,33 metri pătrați sunt terenuri intravilane, 5.270.188 metri pătrați sunt terenuri extravilane, 8.518.528,95 metri pătrați sunt terenuri agricole, 8.554.364,39 metri pătrați sunt terenuri forestiere, iar 166.725 metri pătrați sunt luciu de apă.

La sfârșitul săptămânii trecute, „Jurnalul” a centralizat situația imobiliară a celor 133 de senatori, prezentând-o, pe larg, în ediția de vineri, iar, adunate la cifrele rezultate pentru Camera Deputaților, bilanțul total general al terenurilor aflate în proprietatea parlamentarilor români în funcție este de-a dreptul uluitor: 28.259.662,27 de metri pătrați. Adică aproape 2.860 de kilometri pătrați de terenuri. Această suprafață este de 12,4 ori mai mare decât suprafața Capitalei României, municipiul București, care se întinde pe 228 de kilometri pătrați.

Cum arată clasamentul

Conform acestei centralizări, cei mai mari latifundiari sunt parlamentarii Partidului Național Liberal, care dețin în proprietate 16.811.401,6 metri pătrați de terenuri (senatorii PNL au 1.601.415,57 metri pătrați, iar deputații PNL au 15.209.986 metri pătrați). Deputatul Ion Iordache deține peste 12 milioane de metri pătrați.

Pe locul al doilea, dar la o cincime din terenurile liberalilor, se află parlamentarii Partidului Social Democrat, cu 3.141.210,1 metri pătrați de terenuri (senatorii PSD au în proprietate 980.942,81 metri pătrați de pământuri, iar deputații PSD dețin 2.160.267,29 metri pătrați de terenuri).

Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor se află pe locul al treilea, deținând, în total, 3.021,058,35 metri pătrați de terenuri (senatorii AUR au în proprietate 402.126,52 metri pătrați, iar deputații AUR dețin 2.618.931,83 metri pătrați).

Pe poziția a patra se află parlamentarii UDMR, care dețin în proprietate 2.588.996,48 metri pătrați de terenuri (senatorii UDMR au 184.534 metri pătrați, iar deputații UDMR au 2.404.462,48 metri pătrați).

Al cincilea grup parlamentar din acest punct de vedere este cel al Uniunii Salvați România, cu 1.326.281,83 metri pătrați de terenuri (senatorii USR dețin 869.408,7 metri pătrați de pământ, iar deputații USR dețin 456.873,13 metri pătrați de pământ).

SOS România se află pe locul al șaselea, cu 677.724 de metri pătrați de teren (senatorii SOS România au 91.103 metri pătrați, iar deputații SOS România au 596.054,68 metri pătrați).

Grupurile parlamentare ale neafiliaților au în proprietate 384.734 de metri pătrați de terenuri (senatorii neafiliați dețin 21.492 metri pătrați de teren, iar deputații neafiliați dețin 363.242 metri pătrați de teren).

Locul opt este ocupat de Grupul parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților, cu 190.267,23 metri pătrați de terenuri.

Al nouălea și ultimul loc în acest top este ocupat de către parlamentarii Partidului Oamenilor Tineri, care au în proprietate 117.988,68 metri pătrați de teren (senatorii POT dețin 14.934 metri pătrați de teren, iar deputații POT dețin 103.054,68 metri pătrați de teren).

19,7 kilometri pătrați de case, apartamente și spații de producție

Iar lucrurile nu se opresc aici. Pe lângă aceste suprafețe astronomice, senatorii și deputații mai au în proprietate 1.033 de clădiri. Este vorba despre apartamente, case de locuit, case de vacanță sau alte spații imobiliare, cum ar fi spații de producție, spații comerciale sau imobile cu altă destinație decât cea de locuință.

La Camera Deputaților, parlamentarii dețin nu mai puțin de 770 de astfel de imobile, a căror suprafață se ridică la 154.854,15 metri pătrați. La Senat, aleșii au în proprietate, conform declarațiilor de avere depuse, 263 de astfel de proprietăți, cu suprafața totală de 42.133,65 metri pătrați. Suprafața totală a acestor 1.033 de proprietăți imobiliare se ridică la nu mai puțin de 196.987,75 de metri pătrați, adică la aproape 19,7 kilometri pătrați. Ca proporție, menționăm că suprafața orașului Mogoșoaia este de 26,42 kilometri pătrați, iar suprafața orașului Ghimbav este de 28,08 kilometri pătrați.

Doar la Camera Deputaților, parlamentarii PSD dețin 212 clădiri (111 apartamente, 67 case de locuit, 7 case de vacanță și 27 de spații de producție). Parlamentarii PNL de la Camera Deputaților au în proprietate 165 de clădiri (88 de apartamente, 52 de case de locuit, 4 case de vacanță și 21 de spații de producție).

Deputații AUR au în proprietate 126 de clădiri (45 de apartamente, 55 de case de locuit, 3 case de vacanță și 23 de spații de producție).

Deputații USR au în proprietate 80 de clădiri (49 de apartamente, 17 case de locuit, 3 case de vacanță și 11 spații de producție).

Deputații UDMR dețin 69 de clădiri (17 apartamente, 44 de case de locuit și 8 spații de producție). Deputații SOS România au în proprietate 42 de clădiri (15 apartamente, 24 de case de locuit, o casă de vacanță și două spații de producție). Deputații Grupului Minorităților Naționale dețin 43 de astfel de proprietăți (14 apartamente, 25 de case de locuit, o casă de vacanță și 3 spații de producție).

Deputații POT dețin 24 de imobile (10 apartamente, 13 case de locuit și un spațiu de producție). Iar deputații neafiliați au în proprietate 9 imobile (un apartament, 6 case de locuit, o casă de vacanță și un spațiu de producție).