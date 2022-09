Creștere explozivă a fluxului de pasageri pe aeroportul din Tulcea, plus 689%

Cu o creștere de 689% a traficului în primul semestru al acestui an, am putea crede că aeroportul din Tulcea rivalizează cu marile aeroporturi ale Europei în acest an. Numai că dincolo de acest procent, creșterea este de-a dreptul ridicolă. De la un flux de 18 pasageri în primul semestru al anului trecut, acum a ajuns la 124. Deși se află pe ultimul loc în țară la acest capitol, Aeroportul Internațional „Delta Dunării” va primi 180 de milioane de lei, fonduri europene, de la bugetul de stat și bugetul local, pentru modernizări. Anunțul a fost făcut zilele trecute de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. Investiția vine după ce recent în aeroport au mai fost investite 12 milioane de euro din fonduri europene. Dar creșterea traficului întârzie să se facă simțită. La sfârșitul anului trecut aeroportul avea 40 de angajați, numărul lor fiind în scădere față de anii anteriori.

„Aeroportul va avea 180 de milioane de lei la dispoziție pentru dezvoltarea unui terminal de pasageri modern și acces la facilități pentru aeronave în conformitate cu standardele europene (...) Pe lângă suma asigurată prin fonduri europene (FEDER), la finanțarea acestui proiect vor mai fi alocate sume din bugetul de stat și din cel al Consiliului Județean Tulcea”.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor

Doar 190 de pasageri în orele de vârf

Noul contract de finanțare a fost semnat la începutul lunii august, iar lucrările ar trebui să fie gata până în luna decembrie 2023. În cadrul acestui proiect va fi extins și modernizat terminalul pentru a putea opera aeronave mai mari, astfel încât la orele de vârf traficul să atingă 190 de călători, în condițiile în care acum este de circa 50. De asemenea, vor mai fi modernizate diverse facilități ale aeroportului, inclusiv calea de rulare a avioanelor.

Cum arată cifrele aeroportului

După ce în anul 2020 a avut doar 30 de pasageri, numărul lor a urcat anul trecut la 73, toți sosind aici cu avioane private. Asta înseamnă că a avut un flux zilnic de 0,2 călători. Deși s-a dorit ca aeroportul să sprijine dezvoltarea turismului în Delta Dunării, acest lucru rămâne încă o țintă greu de atins, dar speranțele sunt foarte mari. Conform unei analize realizate în februarie de Ministerul Dezvoltării, în perioada 2015 - 2021 aeroportul din Tulcea a avut un total de 6.043 de pasageri:

2015 – 394 de pasageri;

2016 – 1.057 de pasageri;

2017 – 4.232 de pasageri;

2018 – 158 de pasageri;

2019 (până în feb. 2020 inclusiv) – 99 de pasageri;

2020 (din martie) – 30 de pasageri;

2021 – 73 de pasageri.

De asemenea, în perioada amintită, aeroportul a operat doar 232 de curse interne și 172 externe. Pentru atingerea acestor performanțe minore, în același interval au fost realizate investiții de 5,66 de milioane de lei. Raportul Ministerului Dezvoltării sublinia că dezvoltarea lui este legată de succesul turismului în zonă și se impune realizarea unei campanii de promovare a lui în parteneriat cu operatorii de turism și aerieni pe canalele de social media.

Deși acum aeroportul operează puține zboruri, el vrea să ajungă la 728 de curse interne și 871 low-cost în 2031. În plus, are în vedere dezvoltarea componentei de curse charter de la 61 în 2022 la 261 în 2031, iar numărul pasagerilor să ajungă la 231.000, sunt estimările super optimiste ale celor din Ministerul Dezvoltării.

Investiții de 12 milioane de euro

Aeroportul „Delta Dunării” a fost declasificat în 2017 pentru că nu îndeplinea condiţiile impuse la nivel european, astfel că nu a mai putut opera aeronave de dimensiuni mari. Pentru a depăși această problemă, au fost implementate două proiecte finanţate de Uniunea Europeană în valoare totală de 12 milioane de euro. Ele au vizat dotarea cu echipamente şi utilaje de stingere a incendiilor, echipamente IT de supraveghere, dar şi realizarea unor spaţii noi destinate angajaţilor.

Top 3 aeroporturi cu cel mai mare trafic în 2022

Cel mai tranzitat aeroport în primele șase luni ale acestui an a fost Henri Coandă - Otopeni, care a înregistrat 5,4 milioane de pasageri, după ce anul trecut, în primul semestru, avusese un flux de circa 1,6 milioane de călători. Pe poziția a doua s-a plasat aeroportul din Cluj-Napoca, aproximativ un milion de pasageri (circa 384.000 în S1 2021). Al treilea cel mai tranzitat aeroport a fost cel din Iași care a avut un trafic de aproape 700.000 de pasageri (157.000 în S1 2021).

Aeroportul Delta Dunarii din Tulcea – Aeroportul din Tulcea a avut în șapte ani doar 6.000 de pasageri, dar vizează 231.000 în următorii 10