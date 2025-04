Criza datoriilor. Radu Georgescu: "România va intra, în câteva săptămâni, în sevraj. Acest sevraj va ține ani buni”. Care este soluția?

„Un tip a scris un comentariu la articolul meu de ieri că, din punct de vedere economic, România în 2025 este ca Grecia în 2010. Exagerează. Situația este mai gravă ca Grecia în 2010”, precizează Radu Georgescu.

El spune că Grecia a intrat în criză cu un deficit bugetar de 10% din PIB, în timp ce România a avut deja în 2024 un deficit de 9,3% și este pe cale să depășească 10% în 2025.

În timp ce autoritățile promit în fiecare an reducerea deficitului, acesta continuă să crească: 6,5% în 2023, 9,3% în 2024, iar perspectivele pentru 2025 sunt și mai sumbre.

Spre deosebire de Grecia, România are fondurile europene blocate de doi ani.

„Este foarte complicat să reduci deficitele bugetare foarte mari. Grecia a tăiat cheltuielile dar asta a dus la mulți ani de recesiune. După 17 ani, Grecia nu a revenit la nivelul din 2008. România va intra și ea în câteva săptămâni în sevraj. Acest sevraj va ține ani buni”, avertizează Radu Georgescu.

Soluția pentru salvara României

Acesta propune ca model de salvare a țării, Coreea de Sud după cel De-al Doilea Război Mondial, respectiv muncă multă, investiții în educație, spitale, infrastructură și industrie, înghețarea salariilor și pensiilor pe termen lung.

„Dacă nu vom lua modelul sud-coreean, foarte probabil peste 4 ani vom avea un guvern format doar din partide extremiste. Atunci se va stinge lumina în România”, avertizează economistul.

Radu Georgescu lansează o întrebare deschisă către români: sunt ei dispuși să muncească din greu, fără zile libere și fără creșteri salariale timp de 20 de ani pentru a salva țara?

Ce se va întâmpla cu economia României

„Un tip a scris un comentariu la articolul meu de ieri ca din punct de vedere economic Romania in 2025 este ca Grecia in 2010. Exagereaza. Situatia este mai grava ca Grecia in 2010. Explic de ce:

1 Grecia a facut implozie cand a ajuns la un deficit bugetar de 10% din PIB

Romania in 2024 a avut un deficit bugetar de 9,3%

2 Romania in 2025, ca si Grecia 2010, a intrat intr-o spirala economica periculoasaIn fiecare an

Romania isi propune sa reduca deficitul bugetar

Dar deficitul bugetar cresteIn 2023 deficitul a fost de 6,5%

In 2024 deficitul a fost de 9,3%

3 Probabil deficitul bugetar pe 2025 va fi mai mare de 10%

In 2025, conform datelor oficiale publicate ieri, cheltuielile cresc mai repede decat veniturileEste logic ca deficitul pe 2025 va depasi 10%

4 Diferentele fata de Grecia 2010

Uniunea Europeana nu a lasat Grecia sa intre in faliment

Au printat 300 miliarde euro pentru a o salva

Diferenta este ca Grecia este in zona euro, iar falimentul Greciei era un pericol major pentru euro

Probabil a contat si ca Grecia este leaganul civilizatiei umane

Nemtii nu puteau sa o lase sa intre in faliment

Plus ca 3 milioane de nemti merg anual in vacanta in Grecia

Uniunea Europeana are o atitudine diferita fata de Romania

Au oprit de 2 ani finantarea cu fonduri europene

Plus ca acum 15 ani Germania era pe excedent bugetar si era motorul economiei

Azi Germania este de 2 ani in recesiune, cu deficit bugetar si probleme mari legate de inchiderea fabricilor auto

5 Sevrajul

Este foarte complicat sa reduci deficitele bugetare foarte mari

Grecia a taiat cheltuielile bugetare, dar acest lucru a dus la foarte multi ani de recesiune economica

Dupa 17 ani, Grecia nu a revenit la nivelul economic din 2008

Romania va intra si ea in cateva saptamani in sevraj

Acest sevraj va tine ani buni

6 Solutii?

Cred ca singura noastra sansa de a trece cu bine peste sevrajul economic este sa aplicam modelul sud coreean. Dupa al Doilea Razboi Mondial, Coreea a fost impartita in doua tari. Partea de nord era cea mai bogata si a fost luata de comunistiIn nord era industria. Partea de sud era foarte saraca.

In sud oamenii traiau doar din agricultura. In 1950 PIB-ul Coreei de Sud era mult sub PIB-ul Romaniei. Antreprenorii din Coreea de Sud au intrat in politica si au facut Guvernul. Ei au propus un plan economic pe 20 de ani.

Planul avea 3 puncte principale:

• Toti oamenii trebuiau sa munceasca foarte mult

• Banii obtinuti erau investiti 100% in educatie, spitale, infrastructura si fabrici

• Timp de 10 ani salariile si pensiile au fost inghetate.

Au explicat ca va fi greu 20 de ani, dar peste 20 de ani promiteau Coreea de Sud va fi o tara bogata. Oamenii au inteles si s-au apucat de treaba. Dupa 20 de ani de munca sustinuta, Coreea de Sud a ajuns in top 15 economii din lume. Woow. Magie? Nu. Doar foarte multa munca. Si foarte multa tenacitate.

Daca nu vom lua modelul sud coreean, foarte probabil peste 4 ani vom avea un Guvern format doar din partide extremiste. Atunci se va stinge lumina in Romania. Tu ce crezi? Romanii ar vota sa munceasca 20 de ani, fara zile libere de 1 mai, 1 iunie etc si fara cresteri de salarii? Sau ne pregatim sa stingem lumina?”.